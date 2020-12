Foz do Iguaçu: NOMEAÇÃO APONTA PARA MAIS DO MESMO EM 2021

Nilton Bobato seria o responsável por nomeação que está causando mal estar entre seus correligionários, que acusam o vice-alcaide iguaçuense de “falta de companhe i rismo”.

Com “Muito descontentamento”, é assim que estaria a militância emedebista de Foz do Iguaçu, em razão da nomeação de Gabriel Barreto de Oliveira, em cargo de comissionado (sem concurso), 15 dias após a eleição, foi concretizada pela Portaria 70.960, publicada no Diário Oficial do Município no dia 27/11-2020 (vide imagem da portaria no final da matéria) Gabriel de Oliveira ocupa diretoria da área de tecnologia da atual gestão municipal.

Segundo o tradicional militante do MDB que entrou em contato com o O IGUASSU, a nomeação de Gabriel de Oliveira só teria sido realizada por meio da intervenção pessoal de Bobato, filiado na agremiação partidária, sem que houvesse respaldo do partido para o ato. “Ele (Gabriel de Oliveira) não é militante do partido. Tivemos vários companheiros que se dedicaram na campanha, mas o Bobato preteriu eles. No entanto, ele (Bobato) trabalhou para nomear quem não esteve ombro a ombro conosco na campanha para reeleger o prefeito (Chico Brasileiro). O Bobato não pode acertas as dívidas de campanha dele em detrimento de nosso partido, o que ele fez é ‘lutar’ por outros ao invés de ‘brigar” por um companheiro.”, reclama o emedebista local.

“Temos informações de que Bobato estaria também trabalhando contra a nomeação de nosso presidente (Licério Santos) como futuro secretário de Turismo municipal. Isso é traição. Nosso partido tem história nesta cidade e foi fundamental para a reeleição do Chico (Brasileiro). Na hora que precisaram de nossa militância estávamos aqui, e com o nosso significativo tempo de televisão… Agora recebemos essa ‘bola nas costas’. Não é justo o que está sendo feito com o MDB de Foz. Nos dedicamos na campanha e temos direito de participar do primeiro escalão do governo municipal. É falta de companheirismo de Bobato, que se esqueceu que recebemos ele de braços abertos quando teve que sair do Partido Comunista.”, concluiu nossa fonte.

IMAGEM DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE GABRIEL DE OLIVEIRA:

Este espaço de informação digital está aberto para que qualquer citado na matéria em tela possa se manifestar, caso assim o deseje.

(Da Redação com O IGUASSU)