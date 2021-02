Foz do Iguaçu: INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA SE MANIFESTAM SOBRE MUDANÇAS QUE IMPEDEM CASSAÇÃO DE VEREADORES PELO CÓDIGO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Chegaram nesta quarta-feira (10) ao O IGUASSU, manifestações do presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, vereador Edivaldo Alcântara (PTB), e da vereadora Yasmin Hachem (MDB), titular do Conselho. Ambos se posicionaram sobre dois questionamentos enviados por este meio de informação digital, sobre a reformulação de funcionamento e das normativas do Conselho Ética e do respectivo Código do Legislativo de Foz do Iguaçu, bem como sobre as denúncias recentemente “viralizadas” nas Redes Sociais contra o vereador Jacy “Dr.” Freitas (PSD).



O presidente da Comissão de Ética da Câmara e Yasmin Hachem responderam as duas perguntas enviadas, por mensagem nos números de WhatsApp, na terça-feira (09) a todos os membros da Comissão de Ética (titulares e suplentes). As perguntas foram:

1 – Qual seu posicionamento pessoal sobre a mudança feita em 2020 pela última legislatura, para que não mais fosse permitida a cassação de vereadores no âmbito das disposições do Código de Ética do Legislativo local, é a favor ou contra não constar mais a possibilidade citada?;

2 – Quais suas considerações pessoais sobre os recentes fatos, amplamente divulgados na mídia e Redes Sociais em geral (vide, por exemplo: Foz do Iguaçu: APÓS DENÚNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, CÂMARA DEVE RECEBER PEDIDO DE CASSAÇÃO DE VEREADOR), quanto as acusações contra o vereador Jacy Freitas, o Dr. Freitas?

Confira as Respostas:

Vereador Edivaldo Alcântara (PTB), presidente do Conselho de Ética

– Do vereador Edivaldo Alcântara sobre as mudanças no Código de Ética: “Houve algumas mudanças em meados de dezembro (2020). Mas ainda não tive tempo de analisar se foram benéficas ou se trarão prejuízos a democracia na casa. Agora, que fui escolhido presidente do Conselho de Ética, vou me inteirar e buscar verificar a tal situação.”



– Do vereador Edivaldo Alcântara quanto as denúncias contra o vereador Jacy “Dr.” Freitas: “Na questão do Freitas (vereador), vamos analisar sim… Ver o que vai ser decidido. É uma questão bem delicada para que possamos tomar qualquer atitude antecipada.”

Vereadora Yasmin Hachem (MDB), titular do Conselho de Ética



– Da vereadora Yasmin Hachem sobre as mudanças no Código de Ética: “A mudança realizada no ano de 2020 pela legislatura passada se refere à vedação da possibilidade de cassação de vereadores no âmbito das disposições do Código de Ética do Legislativo local. Eu penso que quando um vereador é eleito para assumir uma cadeira na Câmara Municipal, elege-se uma pessoa para representar o povo, ou seja, deve-se total satisfação aos cidadãos, e, consequentemente, deve-se tomar atitudes que seriam de interesse da população. Desse modo, não vejo como as mudanças realizadas em 2020 podem, de qualquer maneira, beneficiar um cidadão, que não seja o próprio vereador que estaria sendo investigado. Por óbvio, sempre deve haver o direito ao contraditório e à ampla defesa, porém, excluir a possibilidade de cassação do vereador, da maneira que ocorreu na legislatura passada, é algo a ser revisto e não deve ser excluída a possibilidade de reinserir na legislação a cassação de vereadores no âmbito das disposições do Código de Ética do Legislativo Municipal. Acredito que nenhuma pessoa pode ser irremovível do cargo, então se um vereador não age de maneira ética, deve responder pelos seus atos, devendo poder, inclusive, ter o mandato cassado.”

– Da vereadora Yasmin Hachem quanto as denúncias contra o vereador Jacy “Dr.” Freitas: “Da suposta denúncia apresentada ao Ministério Público em face do vereador Dr. Freitas, ainda não posso tomar uma posição, pois não tenho total conhecimento dos fatos. Ainda há documentos que estão em Segredo de Justiça e provas a serem apresentadas, que, por óbvio, não tive acesso. Contudo, asseguro que, caso o vereador venha a ser condenado e as acusações do Ministério Público forem provadas como verdadeiras, na função de membros titulares do Conselho de Ética, tomaremos todas as medidas legais cabíveis.”

Além de Yasmin Hachem, somente se posicionaram sobre as perguntas encaminhadas pelo O IGUASSU, o vereador Alex Meyer (PP) – vice-presidente do Conselho de Ética, e o Valdir “Maninho” de Souza, vereador titular do Conselho, cujas respostas foram divulgadas em matéria deste meio de comunicação, nas quarta-feira, 10 (Foz do Iguaçu: O CORPORATIVISMO CONTINUARÁ NA CMFI EM 2021?).

Os demais membros da Comissão de Ética que não quiseram se posicionar são os vereadores: Cabo Cassol (Podemos) – titular do Conselho e os suplentes Adnan El Sayed (PSD), Carol “ Protetora” Dedonatti (PP) e João Morales (DEM).

(Da Redação do O IGUASSU)