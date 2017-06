FOZ DO IGUAÇU INICIA COLHEITA DO MILHO SEGUNDA SAFRA

Os produtores rurais de Foz do Iguaçu já estão movimentando as lavouras com a colheita do milho segunda safra. Quem plantou antes já iniciou a colheita, mas a partir da próxima semana é que os agricultores desta região estarão colhendo mais. A previsão de colheita do milho é até final do mês de julho, com uma produtividade melhor do que safra anterior.

Os dias de sol das últimas semanas permitiram que alguns agricultores deixassem as máquinas no campo para avançar com a colheita. A expectativa em Foz do Iguaçu é de colher em torno de 100 sacas por hectare .

Em razão do clima mais favorável no plantio e maturação, a qualidade do milho será melhor na segunda safra, é o que disse o produtor rural e presidente do Sindicato Rural Patronal de Foz do Iguaçu, Orlando Bortolini. “Tivemos muita chuva no final de 2015, provocando a falta de luminosidade à planta. Essas condições alteram a produtividade, por isso a safra de 2016 não foi considerada muito boa. Já este ano para a segunda safra de milho a expectativa da produtividade é melhor porque o clima ajudou, choveu na hora certa, tivemos um tempo bom antes e agora que deve permanecer bom durante todo período da colheita. Esperamos colher uma média de 100 sacas por hectare, só o preço caiu em razão da alta produção”, enfatizou o produtor.

Seu Orlando é produtor rural há 45 anos e destacou que a região de Foz do Iguaçu sempre apresentou bons resultados nas safras, tanto da soja quanto do milho, em comparação com a colheita de outros estados líderes na produção da soja e do milho, como Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. “Temos um clima bom para o milho segunda safra, mas as expectativas do agricultor sempre vão depender do comportamento do tempo, é assim em todas as safras”, frisou.

A secretaria municipal de Agricultura está dando apoio durante nesse período e acompanhando a colheita do milho segunda safra em Foz. “Está tudo dentro de nossas expectativas, com o tempo bom que favorece boa qualidade ao grão e permite boa colheita aos produtores rurais”, disse o diretor da Secretaria municipal da Agricultura, Jan Albert Nieuwenhoff.

Segundo o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria estadual de Agricultura, a colheita do milho safrinha 2016/17 do Paraná, segundo maior produtor do cereal do país, avançou para 2% da área plantada, ante 1% na semana passada, com 93% das lavouras em boas condições, estável ante a semana anterior, segundo o Deral. A proporção de lavouras em maturação é de 34% no Estado.

Estradas rurais

Na próxima semana a Secretaria municipal de Agricultura inicia a recuperação de alguns trechos de estradas rurais para facilitar o escoamento e melhorar a qualidade de vida de muitos produtores rurais.

Com PMFI