Foz do Iguaçu: GOVERNO ESTADUAL INICIOU ESTUDO PARA REGULARIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO BUBAS

Deputado Sd Fruet esteve na Cohapar cobrando solução para problema fundiário da maior ocupação urbana do Paraná.

O deputado estadual Soldado Fruet do (PROS) se reuniu com o presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Jorge Lange, nesta segunda-feira (1º), para tratar da regularização fundiária em municípios da Região Oeste. O dirigente da Cohapar informou que algumas áreas já estão em vias de regularização e que o Governo do Estado já iniciou o estudo de infraestrutura visando a regularização da comunidade do Bubas, em Foz do Iguaçu.

O Soldado Fruet defendeu a importância desta intervenção na maior ocupação urbana do Paraná, onde vivem cerca de 7 mil pessoas sem infraestrutura básica, como energia elétrica, água e esgoto. “Os moradores do Bubas estão clamando pela regularização e tivemos uma ótima notícia: o governo estadual encampou essa briga e já está sendo feito um estudo de infraestrutura para que até o final deste mandato, em 2022, esteja regularizado de fato ou bem encaminhado para a regularização”, destacou o deputado.

Segundo ele, “o importante é que o governo estadual se sensibilizou com os moradores e é um sonho que em breve vai se tornar realidade para a comunidade”. Desde o começo do mandato, o Soldado Fruet vem sendo procurado pelas lideranças da região para resolver as questões sociais do local. Atendendo às demandas da comunidade do Bubas, o deputado já realizou diversas tratativas visando melhorias de infraestrutura para os moradores da área, em reuniões com Ministério Público, Judiciário, Prefeitura, Defensoria Pública, Sanepar e Cohapar.

Além do estudo referente ao Bubas, Lange repassou ao Soldado Fruet que a Cohapar trabalha para regularizar em torno de 2 mil lotes na Região Oeste. São 1.217 distribuídos entre os municípios de Cascavel, Guaíra, Cafelândia e Santa Tereza do Oeste e outros 780 em Ramilândia, Três Barras, Lindoeste, Santa Helena, Marechal Cândido Rondon e Mercedes.

(Da Redação com Assessoria da ALEP)