Foz do Iguaçu: FOZPREV ANUNCIA CONCURSO PARA CARGOS DE NIVEIS MÉDIO E SUPERIOR. INSCRIÇÕES COMEÇAM SEGUNDA, 21

Com edital lançado, a Foz Previdência – FOZPREV, Autarquia Especial gestora do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Foz do Iguaçu, Paraná, abre inscrições no dia 21 de maio para o concurso público que vai preencher 6 vagas e formar cadastro reserva em postos de níveis médio e superior, em vários cargos vagos do órgão.

O edital oferece chances para Assistente Previdenciário (1) de nível médio, e para Analista Previdenciário nas especialidades de Arquivologia (1), Ciências Contábeis (2), Nível Superior Geral (1), Serviço Social (Cr) e Sistemas de Informação (1) e Procurador Jurídico (Cr), com requisito de nível superior.

As remunerações oferecidas pelo órgão variam entre R$ 2.233,74 e R$ 7.171,21 por carga horária de trabalho de 40 horas semanais.

Como Participar

A inscrição deverá ser feita exclusivamente via internet, a partir do dia 21 de maio até às 17h do dia 19 de junho de 2018, mediante o preenchimento do formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico www.nc.ufpr.br. A taxa de inscrição custa R$ 60,00 para nível médio e R$ 90,00 para os cargos de nível superior.

O concurso constará de prova teórica de conhecimentos, prova discursiva e prova de títulos, dependendo do cargo. A prova teórica de conhecimentos será realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR às 9h do dia 22 de julho de 2018, em locais ainda a serem divulgados pela banca em seu site.

Já no dia 22 de julho, após o término das provas, será divulgado o gabarito provisório das questões objetivas, por intermédio do endereço eletrônico www.nc.ufpr.br.

O concurso será válido por dois anos a contar da data de homologação dos resultados publicada no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu, podendo ser prorrogado por igual período.

Confira o Edital: Edital Concurso FOZPREV PR 2018

