Foz do Iguaçu: FILHA DE VEREADOR PEDE EXONERAÇÃO ASSIM QUE PAI ASSUMIU A VEREANÇA

Exemplar. Em meio a vários casos criticados pela opinião pública da “Terra das Cataratas”, surge um bom exemplo de como evitar o nepotismo.

Na contramão do que é uma triste marca no início de 2021, o “nepotismo legalizado”, quem dá mostra de exemplo a ser seguido é a família do vereador Valdir “Maninho” de Souza (PSC). Explica-se: a filha do edil, que retorna a “Casa de Leis” dos iguaçuenses após 8 anos desde sua anterior eleição, Larissa Narvaez de Souza (foto ao lado com Maninho), atendendo um pedido do pai, pediu exoneração na manhã do primeiro dia útil após a posse de Maninho na vereança.

A exoneração de Larissa de Souza, Portaria no71.101 (assinada em 02/01/2021), foi publicada no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira (04), primeiro dia útil após o dia da posse do pai na Câmara Municipal. A filha do vereador, na gestão anterior do prefeito Chico Brasileiro, havia sido primeiramente nomeada em 07/10/2019 (Portaria no68791) como diretora de Planejamento Esporte e Lazer e, por último (em 05/11/202a) passou a exercer a função de Assessora da secretaria municipal de Obras (Portaria no70855).

Nepotismo não!

Mesmo sendo nomeada em sua última função na gestão anterior do prefeito (agora reeleito) dez dias antes das eleições de 15 de novembro de 2020, quando poucos imaginavam que Maninho de Souza seria eleito vereador, a filha, para poupar o edil eleito, pediu exoneração do cargo comissionado que ocupava.

“Não poderia eu sujeitar meu pai a ser alvo de ataques injustos por minha causa. Mas, infelizmente, isso acabou acontecendo do mesmo jeito por parte de pessoas mal informadas, que sequer se deram conta de conferir a verdade dos fatos. Meu pai é uma pessoa que sempre atuou muito pelo esporte na cidade e tem tudo para novamente fazer um bom trabalho como vereador. Não dependo de cargo na prefeitura e a paz de meu pai e de nossa família era e é muito mais importante para todos nós.”, disse Larissa de Souza ao ser contatada, por telefone, pelo O IGUASSU na noite desta segunda-feira (04).

Opinião do O IGUASSU



Lamentavelmente, é uma tendência, principalmente em redes sociais, a generalização de ataques, não só justos, a políticos e seus familiares. Em Foz do Iguaçu não foi diferente em relação ao vereador Valdir “Maninho” de Souza, a quem, indevidamente quiseram imputar a prática de nepotismo (no caso, “cruzado”) o que, de fato, não ocorreu.

O direito a opinião é uma prerrogativa constitucional que a sociedade não pode abdicar, porém é necessário o devido zelo para não se incorrer em crime de calúnia ou difamação, como indica ter sido nas infundas acusações contra o vereador Maninho e sua filha Larissa.

O mínimo que se espera agora, a bem da verdade, é que se retratem os meios de comunicação responsáveis pelas inverídicas acusações contra o edil e sua filha. E que o episódio em tela nesta matéria sirva de lição as pessoas que replicaram ou deram amplitude a tais informações infundadas.

(Da Redação do O IGUASSU)