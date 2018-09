FOZ DO IGUAÇU É UM DOS DESTAQUES DO TURISMO SUMMIT 2018

Evento reúne gestores públicos, coordenadores de projetos, empresários, acadêmicos e lideranças de destinos turísticos inteligentes e inovadores

Foz do Iguaçu, um dos principais destinos turísticos do Brasil e da América do Sul, é um dos destaques do Turismo Summit 2018, em Brasília. O evento, promovido pelo Sebrae, juntamente com o Ministério do Turismo, reúne desde ontem (04) gestores públicos, coordenadores de projetos, empresários, acadêmicos e lideranças do terceiro setor de todo o país para avaliar experiências de destinos turísticos inteligentes e inovadores.

Durante os dois dias, os participantes terão acesso a palestras sobre cases de sucesso, ações de sustentabilidade, entre outras, além de ter acesso a iniciativas digitais inovadoras.

O secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla, apresentou o “case” de Foz do Iguaçu na abertura do evento nesta terça pela manhã. Ele apresentou a experiência de sucesso com o reposicionamento da marca do destino e como Foz do Iguaçu transformou-se em um dos destinos preferidos de turistas brasileiros e estrangeiros nos últimos anos.

Com ações de parceria entre o poder público e a iniciativa privada e um novo posicionamento de mercado, mais ações de comunicação que priorizam a geração de mídias espontâneas, a cidade agregou 1 milhão de novos turistas nos últimos 10 anos. Número de visitantes no Parque Nacional do Iguaçu atingiu aproximadamente 1,8 milhão de pessoas no ano passado e o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu é que mais cresce no Brasil dentre os terminais administrados pela Infraero. A Terra das Cataratas passou a ser a terceira cidade do Brasil que mais recebe eventos nacionais e internacionais e se destaca pela excelente relação custo-benefício.

“Foz do Iguaçu foi convidada a expor sua experiência de governança com a criação da Gestão Integrada do Turismo e do Fundo Iguaçu. E também para explicarmos como conseguimos mudar a nossa imagem, consolidando o destino com o turismo de experiência e ações de marketing inovadoras, como a eleição das Cataratas do Iguaçu como uma das Sete Maravilhas da Natureza e o #CataratasDay”, afirma Piolla.

“Também apresentamos a experiência de unir o turismo com a indústria, comércio, serviços e projetos estratégicos, proposta da gestão do prefeito Chico Brasileiro, para desenvolver amplamente o empreendedorismo e a economia do turismo”, conta o secretário.

(Com AMN)