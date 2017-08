Foz do Iguaçu é o terceiro destino para turismo de lazer

Cidades do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina estão entre as 10 mais visitadas pelos turistas estrangeiros que estiveram no País a lazer e a negócios em 2016.

Segundo pesquisa do Ministério do Turismo, em 2016, o Brasil recebeu 6,6 milhões de visitantes internacionais, 56,8% deles em viagens de lazer. Dos 10 destinos mais visitados com essa motivação, quatro são da região Sul.

Florianópolis ficou em segundo lugar, atrás somente do Rio de Janeiro, principal destino de lazer do País. Foz do Iguaçu, no Paraná, ficou em terceiro. Juntas, as duas cidades sulistas receberam 31% dos visitantes a passeio.

As catarinenses Bombinhas e Balneário Camboriú também entraram na lista dos mais visitados. Ficaram em 6º e 8º lugar no ranking, que inclui também grandes capitais como São Paulo e Salvador.

Negócios

No turismo de negócios, a presença dos destinos da região Sul, com 12,5% de participação, também é expressiva: são quatro entre os 10 destinos mais visitados a negócios. Curitiba é o terceiro, abaixo somente de São Paulo e Rio de Janeiro. Logo em seguida está Porto Alegre. Foz do Iguaçu e Florianópolis ocupam a 7ª e a 10ª posição respectivamente.

Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre e Foz do Iguaçu estão também entre as 10 cidades brasileiras que mais realizaram eventos internacionais.

A região Sul, que já recebeu investimentos de R$ 1,4 bilhão do Ministério do Turismo para obras de infraestrutura nos três estados, também é a intenção de destino de 14,4% dos brasileiros que planejam viagens para os próximos seis meses, segundo pesquisa da pasta.