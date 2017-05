FOZ DO IGUAÇU É DESTAQUE NA ESTREIA DO PROGRAMA DE VIAGEM DA CVC

Em comemoração aos 45 anos de atuação no mercado brasileiro, a CVC vai estrear um programa de viagens em rede nacional. Foz do Iguaçu foi escolhida para o primeiro episódio do “Tô de Férias” no próximo domingo (28), a partir das 8h15, no SBT. O ator Mário Frias, a esposa Juliana e os dois filhos Laura e Miguel vivem a experiência de conhecer um dos destinos mais visitados do mundo.

A nova atração traz o ator e a família em viagens da CVC, disponíveis para os brasileiros. O programa foi pensado como uma forma de mostrar ao público o que eles conseguem realizar por meio dos pacotes da maior operadora de turismo da América Latina.

Ao todo serão 52 episódios, dos quais 12 já estão gravados, em destinos como Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Natal, Chile, Cancún, Punta Cana e África do Sul. A atração deve ficar ao menos dois anos no ar, e sempre será postada nas redes da CVC às 9h, logo após o término da exibição no SBT.

De acordo com o diretor de Marketing da CVC, Marcelo Oste, a cidade protagoniza a história de sucesso do grupo no país. Foz do Iguaçu está entre os 10 destinos nacionais mais vendidos pela operadora e hoje é uma das rotas mais procuradas por clientes da empresa, que a cada ano traz cerca de 100 mil turistas ao destino.

“Por tudo que Foz representa no turismo mundial, e também para a CVC, não podíamos permitir que a primeira viagem da família Frias não fosse neste destino ímpar, onde está localizada as Cataratas do Iguaçu, uma maravilha da natureza, e a Itaipu Binacional, uma obra esplendida construída pelo homem. Foz é um lugar repleto de atrações”, avalia Oste.

O secretário de Turismo, Indústria e Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla, a escolha da Terra das Cataratas mostra que destino vem crescendo na preferência dos turistas que viagem pela CVC. “O programa de TV é um compromisso que a operadora assumiu com a gestão integrada do turismo, como contrapartida ao apoio que demos a realização da convenção nacional de vendas, quando 1500 agentes de viagem estiveram na cidade”, explica Piolla.

Além da campanha de marketing e do programa, a CVC também vai produzir uma revista, a Sempre Com VC e o Almanaque do Viajante Mirim, os dois com produção bimestral e distribuição gratuita nas lojas do grupo.

Com CMFI