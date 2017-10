FOZ DO IGUAÇU É CONTEMPLADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Nessa quinta-feira (05) a Secretária Municipal de Saúde Inês Weizemann esteve no Palácio Iguaçu em Curitiba, na sede do Governo do Estado do Paraná para participar da recepção dos médicos Intercambistas do Projeto Mais Médicos para o Brasil do Governo Federal.

O evento contou com a presença de autoridades, como representantes do Ministério da Saúde, coordenadora do Programa Mais Médicos, Governador Beto Richa, Vice-Governadora Cida Borghetti, Secretário de Saúde Michele Caputo. Os médicos apresentados são intercambistas brasileiros formados no exterior, antes de chegarem a Curitiba eles passaram aproximadamente um mês em Brasília participando de reuniões e treinamentos para ingressarem no programa.

Foz do Iguaçu foi contemplando com um médico, Raamses Hussein Barakat é de Foz do Iguaçu formado em medicina no Paraguai, ele estava inscrito na segunda fase do processo de seleção do Projeto Mais Médicos. De acordo com a Secretária de Saúde o médico vai reforçar o quadro da Atenção Básica da cidade.

“É muito bom ver Foz do Iguaçu mais uma vez sendo contemplada pelo programa, esse profissional vai reforçar nosso quadro médico da Atenção Básica, atendendo a população nas Unidades Básicas de Saúde e gerando também uma economia para o município, ele fará 40 horas de atendimento nas UBS sendo pago pelo Governo Federal”, disse a secretária.

Após o evento de boas vindas em Curitiba o novo médico já embarca com destino a Foz do Iguaçu, onde deve atuar na área da saúde através do programa pelos próximos três anos.

