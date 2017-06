Foz do Iguaçu chega à marca de 5 mil cirurgias de catarata

O Mutirão de Cirurgias Eletivas realizado pelo Governo do Paraná permitiu a Foz do Iguaçu (Oeste) chegar à marca de cinco mil cirurgias de catarata. Foram todas gratuitas para os pacientes. O Governo do Estado investiu cerca de R$ 4,8 milhões para o mutirão no município. “Foi um sucesso absoluto o mutirão de cirurgias do Paraná”, afirmou o governador Beto Richa ao participar, nesta quarta-feira (07), da comemoração pelos números alcançados em Foz.

Richa acompanhou a chegada e a saída da paciente número 5.000, Rosalina Kaifer, que completava 70 anos. Ela foi recebida com aplausos ao deixar o centro cirúrgico do Poliambulatório Nossa Senhora Aparecida. “Estava esperando há um ano e bem no dia do meu aniversário consegui. Que presente”, disse ela. “ Já machuquei o joelho e quebrei o pé porque não enxergava. Agora é vida nova”, comemorou.

Só o Poliambulatório Nossa Senhora Aparecida fez 3 mil procedimentos. Na solenidade, que teve a presença do ministro da Saúde, Ricardo Barros, também foi inaugurada a segunda sala cirúrgica do hospital.

66 MIL – O governador lembrou que o Paraná é um dos poucos estados a realizar um mutirão de cirurgia com recursos próprios, garantindo atendimento totalmente gratuito para a população. “Pessoas que aguardavam há muito tempo na fila foram atendidas. São 5 mil cirurgias em Foz do Iguaçu e cerca de 66 mil em todo o Paraná, aí incluindo diversas outras especialidades”, ressaltou o Richa.

Maria Luísa dos Santos, de Assis Chateaubriand, foi uma das beneficiadas. “Estou me sentindo bem, enxergando melhor”, disse ela, que achou a cirurgia simples e rápida. “Sentia muita falta de fazer o meu crochê. Agora vou retomar. Foi nota dez”, afirmou.

O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, disse que o município tem grande demanda, que o apoio do Governo do Estado está permitindo atender. “Já diminuímos muito a fila. Hoje é um grande dia para Foz do Iguaçu, com os números alcançados no mutirão e a inauguração dessa ala cirúrgica do hospital”.

EMOÇÃO – O secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, enfatizou que, antes de 2011, Foz do Iguaçu tinha filas intermináveis para cirurgias de catarata e oftalmológicas. “Com recursos do Governo do Estado, conseguimos agilizar o atendimento em Foz e estender para Toledo e Cascavel”, disse ele.

Segundo o médico Roberto Catiari Filho diretor técnico do Poliambulatório Nossa Senhora das Graças, o trabalho começou em junho do ano passado. Foram feitos de 400 a 500 procedimentos mensais. “Foi uma ação para resolver esse problema crônico da população. Nos emocionamos com isso, porque é realmente uma nova vida para essas pessoas.”

NO BRASIL – O Ministério da Saúde, explicou o ministro Ricardo Barros, lançou recentemente edital de R$ 250 milhões só para cirurgias eletivas. “Aqui estamos comemorando uma ação patrocinada pelo Governo do Paraná. Uma ação que ajuda as pessoas, o cidadão consegue perceber a ação do Estado de uma melhor forma”, disse ele.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade o o presidente Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida, frei Gioacchino Santório; o secretário infraestrutura e Logística, José Richa Filho; os deputados Luis Claudio Romanelli, Tiago Amaral, Claudia Pereira e Houssein Bakri; o presidente Sanepar, Mounir Chaowiche.

Box: Nova ala amplia capacidade de cirurgias

Com a nova ala inaugurada nesta quarta-feira, o Poliambulatório Nossa Senhora Aparecida poderá ampliar sua capacidade e realizar procedimentos nas áreas de cirurgia geral/vascular, ortopedia, urologia, cirurgia plástica, otorrino e ginecologia.

De janeiro a maio deste ano, o hospital já atendeu 10 mil pessoas. A unidade conta com 21 consultórios, centro de imagem, laboratório e duas salas de cirurgia.

“O hospital é um parceiro que volta pro SUS. Antes do nosso governo estava fora. Agora volta a ser um endereço importante em Foz do Iguaçu e toda a região”, disse o secretário Michele Caputo.

