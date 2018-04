Foz do Iguaçu: CASA NA VILA A SERVIA PARA ARMAZENAMENTO DE DROGAS

Dezenas de tabletes de maconha foram encontrados na casa situada na Rua Sarapó, Vila A. O proprietário do imóvel foi identificado e levado preso por policiais da ROCAM.

Na madrugada deste domingo, 29 de abril de 2018, por volta das 01h:00, policiais militares da ROCAM (Ronda Ostensiva com Aplicação de Motocicletas) do 14º BPM de Foz do Iguaçu, quando no patrulhamento no Bairro Vila A, foram abordados por populares que informaram que estaria ocorrendo um roubo na Rua Sarapó, no mesmo bairro.

Segundo informações, dois indivíduos em uma motocicleta haviam adentrado em uma residência em atitudes suspeitas. Diante das suspeitas, foi adentrado na residência de forma tática, sendo encontrado um adolescente na sala.

Em um dos cômodos, local onde parecia ser um atelier, foram encontradas varias caixas e no seu interior centenas de tabletes de maconha. No pátio da residência foi abordado um homem, que posteriormente foi identificado como pai do adolescente e proprietário do imóvel.

Diante do encontrado e dos fatos, foi dado voz de prisão ao abordado Adriano Tontini Leite, sendo encaminhado com a droga para a Delegacia da Policia Civil.

(Com Informações e Imagens do Tribuna Popular)