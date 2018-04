Foz do Iguaçu: CÂMARA VOTOU PROIBIÇÃO DE IDEOLOGIA DE GÊNERO PARA CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

O Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município foi discutido e aprovado em 1ª votação. Iniciativa é da Lei é do ex-vereador Dr Brito

A aplicação da chamada ideologia de gênero para crianças nas Escolas Municipais foi tema de discussão na Câmara Municipal durante a Sessão Ordinária desta terça-feira (10). Os parlamentares aprovaram em 1ª discussão e votação, por 14 votos favoráveis e um contrário – o voto negativo foi do vereador Márcio Rosa (PSD), o Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município que impede a aplicação e/ou adoção de políticas de ensino referentes à ideologia de gênero.

Vereador Márcio Rosa (PSD), contrário a proibiçáo do projeto proibindo ideologia de gênero para as crianças

O parecer favorável das Comissões ao projeto de emenda à LOM foi lido a sessão de hoje. Os pareceres favoráveis foram da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, sob a relatoria do parlamentar Celino Fertrin. A matéria também recebeu parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Assistência Social e Defesa do Cidadão, sob a relatoria do vereador Beni Rodrigues (PSB).

De acordo com o vereador Celino Fertrin (PDT), um dos parlamentares favoráveis ao projeto, a ideologia de gênero não é um tema que deve ser abordado no ambiente escolar. “É algo polêmico, que já foi discutido em audiência pública. A educação é dever e é direito da família, a formação, sim, é das escolas”, enfatizou o vereador.

Ex-vereador Dr Brito, autor da proibição de ideologia de gênero para as crianças nas escolas da Rede Municipal de Ensino

O vereador Elizeu Liberato (PR), também usou a tribuna para defender o Projeto de Lei. Ele ressaltou que a escola não deve interferir nos valores morais dos alunos. “Entendemos que a responsabilidade não é do professor, a condução moral e religiosa cabe aos pais. Também sou contra, por exemplo, o ensino religioso nas escolas”, destacou.

Iniciativa – A inciativa para proibir nas escolas municipais, é do médico e ex-vereador Luiz José de Brito, o Dr Brito, que renunciou ao mandato em marco deste ano. Voto Contra – Em seu pronunciamento na plenária, o vereador Márcio Rosa (PSD), contrário a proibiçáo do projeto proibindo ideologia de gênero para as crianças na Rede Municipal de Ensino, explicou o motivo de te ser posicionado contra o projeto. “No município, temos o Conselho de Educação, eles que precisam debater essa matéria. Vale a pena lembrar que qualquer tipo de doutrinação já é proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). ” Considerando que se trata de emenda à Lei Orgânica do município, a matéria volta ao plenário para 2ª discussão e votação após 10 dias de intervalo.

