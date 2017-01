FOZ DO IGUAÇU: ASSALTANTES LEVAM R$ 2,5 MILHÕES EM DINHEIRO DE EMPRESÁRIO ARGENTINOPARANÁ

Um empresário argentino foi assaltado por homens armados em Foz do Iguaçu na tarde desta quarta-feira (18). O crime ocorreu na avenida Costa e Silva, sentido Cascavel, próximo a uma concessionária de veículos.

Por volta das 16h45, o empresário, seu filho e mais um amigo trafegavam pela região quando foram fechados por um carro Cruze. Do veículo, desceram dois suspeitos com bonés, óculos escuros e roupas que aparentavam ser de detetives.

A dupla deu voz de assalto e embarcou na caminhonete da vítima, com placas de Argentina. De lá, as vítimas foram levadas para a região do Três Bandeiras, em uma fábrica de cimentos abandonada.

No local, pegaram os celulares do trio e cerca de US$ 690 mil, equivalente a 2,3 milhões, mais R$ 65 mil e 1 milhão de pesos argentinos, aproximadamente R$ 220 mil. “O empresário, que é natural de Buenos Aires, disse que o dinheiro era proveniente da venda de um imóvel. A nossa orientação é que crimes como esse não aconteçam mais. Por isso, é preciso ter cuidado na hora de realizar grandes transações. É possível que os criminosos tinham informações privilegiadas sobre o transporte”, informou o delegado Geraldo Evangelista em entrevista ao Massa News.

Até o momento, ninguém foi preso. Também não houve registro de feridos. Se alguém tiver informações sobre os suspeitos, basta ligar para o 197.