Foz do Iguaçu: ABERTO CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE 14 VAGAS NO FOZHABITA

Inscrições começam nesta quinta-feira (17) e seguem até 17 de junho; Vagas são para cargos de Níveis fundamental, médio e superior.

O Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu publicou o Edital de Abertura do Concurso Público 001/2018 para o preenchimento de vagas, sob o regime estatutário, para suprir a necessidade de servidores. As inscrições começam nesta quinta-feira, dia 17 de maio, e seguem até 17 de junho somente pelo site: www.fundacaofafipa.org.br/concurso.

A prova objetiva será aplicada no dia 8 de julho, em local a ser definido, na cidade de Foz do Iguaçu.

Foram abertas 14 vagas para os níveis Fundamental, Médio e Superior nas seguintes áreas: Motorista de Veículos Leves (1), Assistente Administrativo Junior (4), Agente Fiscal Junior (2), Arquiteto Junior (1), Assistente Social Junior (2), Contador Junior (1), Engenheiro Ambiental Junior (1), Engenheiro Civil Junior (1), Procurador Junior (1). Os valores das inscrições variam de R$ 50 a R$ 100 dependendo do cargo.

O Cargo de Ensino Fundamental, terá apenas uma prova objetiva com 50 questões. Para cargos de Ensino Médio, será aplicada uma prova objetiva com 80 questões e posteriormente prova de títulos, para aqueles que acertarem 50% da prova e não obtiver zero em nenhuma das áreas de conhecimento. Para os cargos de Ensino Superior, terá uma prova objetiva com 80 questões e 01 questão discursiva, que só será corrigida se o mesmo acertar 50% da prova objetiva, não obtiver zero em nenhuma das áreas de conhecimento e estar classificado até a 30ª posição.

Para o cargo de Procurador Junior, após as etapas acima, ainda será realizada a Prova de Prática Processual. Posteriormente, haverá a prova de títulos.

INSCRIÇÕES – www.fundacaofafipa.org.br/concurso

(Com PMFI)