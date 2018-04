Foz do Iguaçu – “13º FESTIVAL DAS CATARATAS É LANÇADO OFICIALMENTE”

Na edição de 2017, a Feira de Turismo e Negócios contou com 8.180 participantes, de 21 estados brasileiros e 14 países.

Na noite de quarta-feira (11), foi lançado oficialmente o 13º Festival das Cataratas. O evento – será realizado nos dias 20, 21 e 22 de junho, no Rafain Palace Hotel & Convention Center.

Durante a solenidade, o coordenador e idealizador do Festival, Paulo Angeli, destacou, por meio de números, a evolução do evento ao longo de sua trajetória iniciada em 2006. A Feira de Turismo e Negócios, por exemplo, que teve 50 expositores em sua primeira edição chegou em 2017 aos 1780. Na edição de 2017 foram 8.180 participantes, de 21 estados brasileiros e 14 países.

Além de todos os eventos complementares, paralelos e sociais já promovidos em outras edições, algumas novidades foram anunciadas. Neste ano, a Feira de Turismo e Negócios deve ser ampliada com um espaço extra de 1.500 m². Outro destaque fica por conta da promoção do “Junho Verde”, um conjunto de ações desenvolvidas pela equipe do Festival relacionadas à sustentabilidade ambiental, um dos grandes pilares do Festival. “Queremos provocar os empresários a participarem conosco dessa parceria que será muito boa para Foz do Iguaçu”, explicou Paulo Angeli.

O secretário de Turismo Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu, Gilmar Piolla, destacou que o Festival “já entrou para o calendário de eventos da cidade como uma ferramenta estratégica” para o desenvolvimento e divulgação da região. “Aprendemos muito participando desse evento que já se consolidou e criou raízes profundas”, completou.

Hackatour Cataratas

Assim como nas edições do Festival, desenvolvedores, designers, analistas de sistemas e empreendedores da área de tecnologia terão a missão de desenvolver soluções inovadoras para o mercado de turismo durante o Hackatour Cataratas.

O evento, que é realizado pelo Festival em parceria com o Parque Tecnológico Itaipu (PTI), o Sebrae e o Startup PR, é considerado um marco tecnológico nacional que incentiva a criação da startups focadas no turismo. Em relação aos anos anteriores, a diferença é que dessa vez a maratona será realizada previamente, nos dias 12 e 13 de maio, no PTI.

Conforme explicou Luis Poletti, integrante da comissão técnica, os melhores projetos irão participar de um processo para aceleração e mentoria até junho, quando uma maratona de vendas será promovida no ambiente da Feira de Turismo e Negócios. “Muitas soluções que eram criadas enfrentavam dificuldades para serem implementadas no mercado”, explicou.

Pedro Sella, gestor do Programa de Desenvolvimento de Negócios do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), parceiro na ação, comentou que a ideia é que os estas soluções sejam desenvolvidas de acordo com as carências e problemas enfrentados pelo trade turístico. “Muitos dos aplicativos que utilizamos hoje, nasceram de maratonas como essa. Quanto melhor entendermos os problemas, maiores serão as chances de termos soluções mais corretas”, ressaltou.

As soluções tecnológicas deverão ser desenvolvidas sobre os temas: Turismo, Big Data, Inteligência artificial, Smart Cities, Mobilidade. Mais informações sobre o evento estão disponíveis no site http://hackatour.com.

13º Festival das Cataratas

O Festival das Cataratas é uma realização da Secretaria Municipal de Turismo, com organização da De Angeli

Dias: 20, 21 e 22 de junho de 2018

Local: Rafain Palace Hotel & Convention

Foz do Iguaçu – PR – BR

045 3029 6603 / 99975 2402

Festival das Cataratas nas redes

Site: festivaldascataratas.com

Facebook: facebook.com/festivaldascataratas

Twitter: twitter.com/fitcataratas

Instagram: instagram.com/festivaldascataratas

(Com Assessoria)