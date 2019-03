FOZ COMUNIDADE É NESTE SÁBADO NO LAGOA DOURADA

Ação acontece das 8h às 14 horas em frente ao Centro de Convivência Clóvis Cunha Viana

O Governo do Município de Foz do Iguaçu, através da Secretaria Extraordinária de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, promove neste sábado (30), a primeira edição do ano do projeto Foz ComUnidade. A ação acontecerá das 8h às 14 horas em frente ao Centro de Convivência Clóvis Cunha Viana, na Rua Júlio Brecher, 450, no Lagoa Dourada.

Implantado em 2018, o Foz Comunidade leva todos os serviços da prefeitura até os bairros, facilitando o contado da população com a administração Pública. Além da oferta de serviços, o prefeito Chico Brasileiro fará uma roda de conversa com os moradores da região, as 11 horas da manhã. Antes disso, das 8h às 9h30, será apresentado ao vivo o programa de Rádio “Foz em Ação”, com a participação do prefeito, secretários e líderes comunitários.

A exemplo das edições anteriores, o evento levará mais de 50 serviços nas áreas de educação, saúde, assistência social, cidadania, esporte, cultura e lazer à população.

Durante o evento, os moradores do bairro poderão fazer o agendamento para confecção do RG; atualizar dados para consultas e cirurgias; cadastro de idoso ou pessoa com deficiência; cadastro para vagas em CMEIS; inscrições para cursos profissionalizantes; atualizar o cadastro no Fozhabita; inscrição para programas habitacionais; impressão de guias do IPTU; atualização de dados do Cadastro Único; dar entrada no processo de regularização fundiária; obter alvará de construção e funcionamento e de numeração predial de imóveis.

O Foz ComUnidade, através da Secretaria de Saúde, também ofertará vacinação (para adultos e crianças), testes de glicemia e aferição da pressão arterial. O CCZ ofertará vacinação contra a raiva para cães e gatos.

Serviços Foz Comunidade

– Atualização de cadastro para vagas nos CMEIS;

– Atualização de dados para consultas e cirurgias;

– Agendamento de RG;

– Cadastro de idoso e da pessoa com deficiência;

– Vacinação de crianças e adultos;

– Obtenção de numeração predial de imóvel;

– Informação sobre regularização de obra;

– Obtenção de alvará de construção e funcionamento;

– Definição do tipo de obra possível a ser construída no terreno;

– Inicio de regularização de imóvel;

– Atualização do cadastro no Foz Habita;

– Inscrição no programa habitacional do município;

– Atualização dos dados de cadastro para IPTU ou ITBI;

– Informação sobre impostos e taxas;

– Impressão de guias do IPTU;

– Vacinação de cães e gatos;

– Reclamações ou sugestões de mudanças nos serviços da prefeitura;

– Corte de cabelo, designer de sobrancelha gratuitamente.

(Com AMN)