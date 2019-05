FOZ COMUNIDADE CHEGA AO MORUMBI NESTE SÁBADO, 25

Ação desenvolvida pela Prefeitura ofertará mais de 50 serviços à população

A região Morumbi receberá, neste sábado, 25, mais uma edição do Foz ComUnidade, o programa desenvolvido pelo Governo do Município de Foz do Iguaçu através da Secretaria Extraordinária de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade. O evento acontecerá das 8h às 14 horas na Rua Barão de Serra Negra, 2169, ao lado do CMEI Zilda Arns.

A exemplo das edições anteriores, o Foz ComUnidade levará todos os serviços da prefeitura até o cidadão. “São mais de 50 serviços em diversas áreas oferecidos gratuitamente ao morador. A ideia do projeto, além de facilitar a vida das pessoas, é aproximar a prefeitura dos bairros. É uma forma de conhecermos melhor a comunidade, entender seus anseios e trabalhar para resolver as demandas”, explica a secretaria de Direitos Humanos.

Durante o evento, os moradores do bairro poderão fazer o agendamento para confecção do RG; atualizar dados para consultas e cirurgias; cadastro de idoso ou pessoa com deficiência; cadastro para vagas em CMEIS; inscrições para cursos profissionalizantes; atualizar o cadastro no Fozhabita; inscrição para programas habitacionais; impressão de guias do IPTU; atualização de dados do Cadastro Único; dar entrada no processo de regularização fundiária; obter alvará de construção e funcionamento e de numeração predial de imóveis.

O Foz ComUnidade, através da Secretaria de Saúde, também ofertará vacinação (para adultos e crianças), testes de glicemia e aferição da pressão arterial. O CCZ ofertará vacinação contra a raiva para cães e gatos.

Uma roda de conversa com o prefeito também está marcada para as 11 horas. Os moradores estão convidados a participar para fazer sugestões sobre os serviços da prefeitura.

Balanço

Esta será a segunda vez que a ação governamental chega ao Morumbi e deve repetir o sucesso de público do ano passado, quando participaram mais de 3 mil pessoas. Com a realização do programa no Morumbi, o governo municipal completa a oitava edição do Foz ComUnidade. Os eventos já mobilizaram milhares de pessoas das regiões do Jardim São Paulo, Três Lagoas, Morumbi, Cidade Nova, Lagoa Dourada e Porto.

