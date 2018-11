FOZ COMUNIDADE CHEGA AO CIDADE NOVA NESTE SÁBADO

Corte de cabelo, design de sobrancelhas e maquiagem são algumas das novidades desta edição

Moradores de toda a região Norte da cidade estão convidados a participar neste sábado (24), das 9h às 17 horas, da quarta edição do Projeto Foz Comunidade, no campo do Cidade Nova 2, na Rua Antonio Alves.

Promovido pela Secretaria Extraordinária de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, o evento levará mais de 50 serviços nas áreas de educação, saúde, assistência social, cidadania, esporte, cultura e lazer à população.

Entre as novidades estão o corte de cabelo, design de sobrancelhas e maquiagem ofertados gratuitamente a comunidade. A população poderá, ainda, renovar cadastros junto a Prefeitura, fazer a inscrição para programas habitacionais, dar entrada no pedido de regularização fundiária pelo Fozhabita e receber informações sobre o parcelamento do IPTU e ITBI, além de acesso ao crédito do Banco do Empreendedor. Pais ou responsáveis poderão fazer o cadastro de matrícula para os CMEIS e atualizar a carteirinha de vacinação das crianças.

A exemplo da edição anterior, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) também ofertará 500 doses de vacinas contra a raiva para cães e gatos.

Além disso, os moradores poderão agendar a emissão do RG, atualizar o Cadastro Único, fazer a inscrição para cursos profissionalizantes ofertados em parceria com o SENAI, tirar duvidas sobre seguro desemprego e abertura de empresas, atualizar dados para consultas e cirurgias, pedidos de podas de árvores, limpeza de bueiros e trocas de lâmpadas, aprender sobre o descarte correto de medicamentos e receber informações sobre o Programa de Coleta Seletiva.

O projeto, que iniciou no mês de junho na região de Três Lagoas, passou também pelo Morumbi, Jardim São Paulo, chega ao Cidade Nova neste sábado e encerra em dezembro no Porto Meira.

Foz Comunidade – 4ª Edição

Data: 24/11

Horário: das 9 horas às 17 horas

Local: Campão do Cidade Nova 2 (Rua Antônio Alves, em frente ao nº 1029)

(Com AMN)