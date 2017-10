Foz Cataratas vence segundo amistoso em Assunção

O Foz Cataratas/Coritiba voltou a campo nesta quinta-feira (19) e conquistou mais uma vitória, desta vez o adversário foi à tradicional equipe do Olímpia e não o Humaitá como estava programado. Mesmo com a troca inesperada de adversário, as meninas da fronteira tiveram um bom desempenho dentro de campo e venceram pelo placar de quatro a zero. A capitã Verônica marcou duas vezes, Thaynara e Santos completaram a goleada.

A exemplo do jogo contra a seleção paraguaia, o Foz Cataratas/Coritiba começou comandando as ações ofensivas, a equipe criava muito mas não conseguia concluir com qualidade, a superioridade ofensiva era tanta, que a goleira Jessica não fez nenhuma defesa no primeiro tempo.

Quando a primeira etapa se encaminhava para o final, a atacante Kamila Chaves foi derrubada dentro da área, pênalti para o Foz Cataratas/Curitiba que a capitã Verônica converteu, final da primeira etapa com a equipe da fronteira na frente.

No segundo tempo o técnico Gezi Damaceno fez três alterações que tornaram a equipe mais ofensiva. A meia atacante Santos que acabara de entrar recebeu a bola pela direita, cortou a marcação e concluiu para o fundo do gol, Foz Cataratas/Coritiba dois a zero.

Em desvantagem no placar a equipe do Olímpia lançou-se o ataque dando mais espaço para os contra ataques das iguaçuenses. Na velocidade a atacante Pámela passou fácil pela marcação e antes de concluir foi derrubada, pênalti que novamente foi cobrado pela capitã Verônica que marcou seu segundo gol e o terceiro do Foz Cataratas/Coritiba.

Bem fisicamente a equipe do Foz/Coxa sobrava na partida, as volantes paranaenses chegavam com facilidade dentro da área paraguaia. De tanto insistir Thaynara recebeu na intermediária, carregou , driblou duas zagueiras e bateu no canto esquerdo, sem chances para a goleira do Olímpia.

Nesta sexta-feira o Foz Cataratas/Coritiba joga pela manha com a tradicional equipe da UAA – Universidade Autônoma de Assunção.