FOZ CATARATAS FUTSAL VENCE UMUARAMA E AVANÇA NA SÉRIE OURO

O Time das Três Fronteiras fez uma boa partida e ganhou do Umuarama por 2 a 0, pela oitava rodada do Campeonato Paranaense – Série Ouro, no sábado, 12 de maio, no Ginásio Costa Cavalcanti. O Foz Cataratas Futsal somou 13 pontos com a vitória, e chegou a quinta posição na competição estadual.

O jogo do Foz Cataratas com o Umuarama foi muito disputado. O Time das Três Fronteiras foi superior e abriu o placar com Leo Costa, aos 5 minutos do primeiro tempo, em uma bela cobrança de falta.

O time da casa voltou com a mesma pega, e aos 13 minutos do fim do jogo, Willian marcou o segundo, em uma jogada individual pelo lado esquerdo da quadra.

Próximo Jogo – O Foz Cataratas Futsal recebe o time do Atlântico Futsal pela oitava rodada da Liga Nacional (LNF), no sábado, 19 de maio, às 20h15, no Ginásio Costa Cavalcanti. O Time das Três Fronteiras vai contar com o apoio da torcida na partida contra o líder da liga.

Serviço:

Foz Cataratas Futsal x Atlântico Futsal

Local: Ginásio Costa Cavalcanti

Data: 19 de maio

Horário: 20h15

Ingressos:

Pontos de venda do ingresso em Foz: Panorama Home Center, Casa de Carnes Boi Verde.

Ingresso antecipado: R$ 10,00

Ingresso no dia do jogo: R$ 20,00

Ingresso online: www.eventos365.com.br

(Com Assessoria do Foz Cataratas Futsal e imagens de Nilton Rolin)