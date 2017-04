FOZ CATARATAS EMPATA COM TOLEDO PELO PARANAENSE

O Foz Cataratas Futsal começou o jogo impondo um ritmo intenso. O time da fronteira teve varias chances de gols desperdiçadas. A equipe adversária se propôs a defender e, aproveitar o contra ataque. O destaque da partida na primeira etapa foi o goleiro Farias, o jogador foi um dos principais responsáveis pelo empate de 0 a 0 no placar.

No segundo tempo o Foz continuou sendo superior, mas o nervosismo atrapalhou a conclusão do gol. Apesar da pressão, o time da fronteira não conseguiu abrir o placar. Agora o próximo confronto é contra a equipe do Pato Branco, quem também está disputando a Liga Nacional de Futsal, porém a partida do sábado, 15 de abril, em Foz do Iguaçu, é válida pelo Campeonato Paranaense “Série Ouro”.

Ingressos antecipados – O torcedor do Foz Cataratas Futsal tem a vantagem de comprar o ingresso antecipado, pagando apenas R$10, na Panorama Home Center e Ticket Loko. Os torcedores que não comprarem ingressos antecipados pagarão R$ 20, na bilheteria do Ginásio Costa Cavalcanti. Esta política de preços será para todos os jogos que o Foz Cataratas Futsal disputar no Ginásio Costa Cavalcanti.

Com Portal da Cidade