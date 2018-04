FOZ CATARATAS/CORITIBA REALIZA PARTIDA SOLIDÁRIA CONTRA A PORTUGUESA NO PEDRO BASSO

Após vencer o Audax na estreia do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1, na última quarta-feira 25, em Osasco São Paulo, as Poderosas do Foz voltam a campo na terça-feira 1º de maio, às 17 horas estádio Pedro Basso, pela segunda rodada da competição nacional. O Foz Cataratas/Coritiba enfrenta a Portuguesa Paulista em busca da segunda vitória na competição.

Além de ser a primeira partida em casa pelo Brasileiro, o jogo será marcado pela solidariedade. Pensando em ajudar instituições de caridade da cidade, a diretoria do Foz Cataratas/Coritiba trocara cada ingresso para a partida por um quilo de alimento não perecível.

“Fizemos esta promoção – um quilo de alimento por cada ingresso, para homenagear os trabalhadores da tríplice fronteira, e ainda poder ajudar quem precisa com a doação desses alimentos”, explica o presidente do Foz Cataratas/Coritiba Gezi Damaceno.

Quem acompanha as partidas da equipe no estádio Pedro Basso sabe que vai encontrar além de uma partida de futebol, food trucks, recreação infantil, comodidade e segurança, onde todos os membros da família podem ser agraciados.

(Com Informações e Foto da Assessoria)