FOZ CATARATAS/CORITIBA EMPATA COM A PORTUGUESA NO PEDRO BASSO

Jogando em casa pela primeira vez no Brasileiro 2018, o Foz Cataratas/Coritiba ficou no empate diante da equipe da Portuguesa pela segunda rodada do Brasileiro 2018.

Os dois gols da partida saíram no segundo tempo, Baratinha marcou para a Portuguesa e Verônica empatou para as iguaçuenses.

As Poderosas do Foz iniciaram a partida pressionando, logo aos dois minutos de partida a volante Verônica chutou de fora da área, a bola bateu no travessão, na linha, e a goleira no susto colocou a bola para escanteio. A Lusa chegou apenas uma vez na primeira etapa ao gol defendido pela goleira iguaçuenses Jéssica.

No segundo tempo o jogo ficou mais equilibrado, a Portuguesa partiu para o ataque, e chegou algumas vezes com perigo ao gol iguaçuense. E foi em um erro de passe da equipe do Foz Cataratas/Coritiba no meio de campo, que a Lusa abriu o placar, a bola rodou da direita para esquerda e encontrou a atacante Baratinha livre para marcar o primeiro gol do jogo os 28 minutos.

Mal deu tempo de comemorar, e um minuto depois Verônica aproveitou o bate e rebate na área e empatou o jogo aos 29 minutos. Após empatar o Foz Cataratas/Coritiba lançou-se ao ataque, mas não conseguiu marcar o gol da vitória

Os próximos compromissos da equipe da fronteira são duas pedreiras, na próxima quarta-feira 9, enfrenta o Santos na Vila Belmiro e na semana seguinte enfrenta o Flamengo no Pedro Basso.

(Com Fotos e Informaçõe da Assessoria)