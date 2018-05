Foz: AUTORES DE DISPAROS CONTRA UMA CADEIRANTE FORAM PRESOS. CRIME TERIA SIDO POR “MALDADE”

A cadeirante baleada, que nem era o alvo dos bandidos, também sofre de problemas mentais e foi internada em estado grave.

Dois homens foram presos nesta quinta-feira (10), em Foz do Iguaçu, por tentativa de homicídio. Os suspeitos tinham, contra eles, mandados de prisão em aberto por atirar contra um cadeirante com deficiência mental no dia 23 de abril, durante uma festa na Vila Borges.

Os acusados, segundo a polícia, ainda teriam espancado a irmã da vítima. A suspeita é de que os homens tenham ido até o local acompanhados por outro suspeito, que foi preso logo após a ocorrência.

Eles teriam como alvo uma outra mulher, que conseguiu fugir, e de acordo com a Polícia Civil, balearam o cadeirante “por maldade”. A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada para o hospital.

A dupla estava foragida desde então e agora, presos, foram levados para a delegacia.

(Com MassaNews)