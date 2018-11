FOZ AUMENTA EM 76% A OFERTA DE EXAMES PREVENTIVOS PARA MULHERES

Em outubro, 655 mamografias e 2.701 exames preventivos de câncer de colo do útero foram realizados

A Secretaria Municipal de Saúde fechou o mês de outubro com um saldo positivo na oferta de exames preventivos de câncer de colo do útero e mamografias. Em adesão à Campanha Outubro Rosa, o município ampliou a oferta de serviços em todas as 28 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e registrou um aumento de 76% na comparação com o mês de setembro.

De acordo com a secretaria, somente em outubro foram realizadas 655 mamografias e 2.701 exames preventivos. A soma dos preventivos realizados pelo município de janeiro até agora chegam a 11.057 e mamografias a 4.936.

“A intensificação da coleta de preventivos se deu com a proposta da campanha nas unidades de saúde, com o envolvimento de toda equipe realizando atendimentos aos sábados, à noite e promovendo palestras em escolas, hotéis e outros estabelecimentos comerciais, que trouxeram o público até a unidade”, explicou a enfermeira e coordenadora do Programa Saúde da Família, Elaine de Oliveira.

O acesso ao exame preventivo é garantido para mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, ou quando iniciam a vida sexual, e a mamografia para mulheres a partir dos 40 anos. O preventivo, também conhecido como papanicolau, é o único exame capaz de diagnosticar de forma precoce o câncer de colo do útero.

“É de fundamental importância que as mulheres, ao iniciarem a vida sexual, façam o exame anualmente, pois o câncer de colo do útero só costuma gerar sintomas tardiamente. O uso de preservativos e a realização periódica do exame reduz a mortalidade por este câncer de forma considerável” destacou Elaine. “Lembramos também que a rede garante a vacina de HPV em meninas a partir de 9 anos e para meninos a partir dos 11 anos. O HPV é um dos principais vírus causadores do câncer de colo do útero”, ressaltou.

Para fazer o papanicolau, a usuária deve procurar a UBS mais próxima de casa e agendar a consulta com um médico ginecologista. As mamografias também são agendadas na unidade de saúde, mas realizadas por uma clínica conveniada, na Vila A. O tempo médio de espera para o exame é de uma semana.

Campanha

A Secretária Extraordinária de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, Rosa Maria Jeronymo destaca a atuação do governo na promoção da saúde. “A campanha do Outubro Rosa já está consolidada, mas o papel do poder público em chegar até as comunidades, até aquelas mulheres que tem pouco tempo para se cuidarem, segue sendo fundamental. Felizmente tivemos um bom aumento na procura por exames esse mês, mas seguimos levando a informação para todas as mulheres para que busquem os cuidados preventivos durante todo ano”.

As ações do Outubro Rosa também incluíram café da manhã com mulheres, rodas de conversas, palestras, oferta de testes rápidos e apresentações teatrais. Os assuntos foram os mais diversos, desde a prevenção do câncer até doenças sexualmente transmissíveis, métodos contraceptivos, vacinas e outras doenças, como depressão, diabetes e hipertensão.

No dia 22 de outubro, o Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) também promoveu uma ação envolvendo pacientes, convidadas e mulheres que enfrentaram ou ainda lutam contra o câncer de mama. Além do café da manhã, elas acompanharam uma palestra sobre a prevenção do câncer de mama e assistiram a uma apresentação de dança da Cia do Corpo.

Outubro Rosa

O Outubro Rosa é um movimento conhecido no mundo todo, que tem por objetivo compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, além de proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento, visando reduzir a mortalidade pela doença.

(Com ClickFoz)