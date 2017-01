FOZ: AGENTES PENITENCIÁRIOS CRITICAM “CAOS” NO SISTEMA PRISIONAL

Um ato pacífico foi realizado em frente à sede do Sindicato dos Agentes Penitenciários de Foz do Iguaçu (Sindarspen – Foz) na tarde desta quarta-feira (18). A categoria tem como objetivo chamar a atenção da população e do Estado a respeito da falta de segurança nas unidades penitenciárias do Paraná, além das condições precárias de trabalho dos agentes.

A presidente estadual da entidade, Petruska Niclevisk, criticou o “caos” instalado no sistema prisional federal e estaduais. “Há inúmeros presos fugindo durante as rebeliões, agentes assassinados nas ruas, principalmente por conta da omissão do Estado, que não tem cumprido seu papel, não contrata mais servidores e não protege aqueles que já está no sistema“, disse em entrevista ao Massa News.

Atualmente, segundo o Departamento de Execução Penal (Depen) o déficit de profissionais no Paraná é de 1.600. Conforme Petruska, 1.200 pessoas aguardam o chamamento para assumir suas funções, aprovados em concurso público realizado em 2013. “Esse concurso vai vencer em menos de seis meses, no mês de julho, e não existe movimentação nenhuma por parte do Governo para contratação“, acrescentou.

Devido à rebelião registrada no fim de semana na Penitenciária Estadual de Piraquara (PEP), região metropolitana de Curitiba, e as mortes de agentes ocorridas durante o último ano em Londrina e Cascavel, por exemplo, a categoria está temerosa pela integridade física e segurança pessoal.

Como medida preventiva, o Depen se comprometeu a paralisar as atividades por tempo indeterminado. “Isso significa não haver movimentação de presos para que não haja facilitação de rebelião ou fuga. Porém, a maioria não está cumprindo essa decisão“, revelou.