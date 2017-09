Fórum Trabalhista de Foz ganhará nova sede

A nova sede do Fórum Trabalhista está sendo construída na Avenida Paraná, próximo a Polícia Federal, em um terreno de 7.475 m2 doado pela prefeitura de Foz do Iguaçu. A obra está estimada em R$ 5.944.220,13 e deverá ser entregue no segundo semestre de 2018.

O novo fórum abrigará Três Varas do trabalho que atenderá mais de 450 mil habitantes de vários municípios – Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, Medianeira, Diamante do Oeste, Itaipulândia, Matelândia, Missal, Ramilândia, São Miguel do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu – da região oeste do Paraná. A nova estrutura propiciará mais qualidade e celeridade nos atendimentos aos cidadãos.

Desde 2011, o tribunal vem atuando de forma administrativa para viabilizar a construção de uma nova sede na cidade, mas, só agora em 2017 o sonho está podendo ser realizado. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná (TRT-PR), desembargador Arnor Lima Neto, agradeceu o governo Chico Brasileiro por dar a celeridade administrativa necessária para que a construção se iniciasse.

A solenidade de descerramento da placa e inicio das obras contou com a presença de representantes do poder judiciário trabalhista, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), câmara de vereadores de Foz do Iguaçu entre outras autoridades.