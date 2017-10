Fórum Eleitoral de Foz suspende atendimento por uma semana

O Fórum Eleitoral de Foz do Iguaçu suspenderá o atendimento por uma semana. O local não atenderá os eleitores do dia 21 ao dia 27 de outubro por conta do rezoneamento aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com a extinção de duas zonas eleitorais o Fórum precisa remanejar os eleitores. O objetivo do TSE é gerar economia para os cofres públicos e proporcionar atendimento melhor à população.

Os eleitores que precisarem tirar o primeiro título, fazer transferência ou qualquer outro serviço no Fórum Eleitoral devem aguardar o retorno das atividades. O atendimento voltará ao normal na segunda-feira (30).