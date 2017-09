Forte terremoto sacode a costa sul do México e deflagra alerta de tsunami

Um terremoto de magnitude 8,1 foi registrado na costa sul do México às 23h49 (hora local, 04h49 GMT) desta quinta-feira. Os residentes foram ordenados a evacuar suas casas após um alerta de tsunami ser emitido para a região mexicana e países vizinhos. O presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, alertou nesta sexta-feira (08/09) para a possível ocorrência de um segundo tremor de grande escala 24 horas após o abalo. Segundo a mídia mexicana, Peña Nieto confirmou a morte de pelo menos 15 pessoas no México. Pelo menos uma pessoa morreu na Guatemala.

No México, duas crianças morreram no estado de Tabasco. O governador de Tabasco, Arturo Nunez, afirmou que uma das crianças morreu pela queda de um muro e que a outra era um bebê, que morreu em um hospital infantil, em decorrência do corte de eletricidade causado pelo sismo. Três mortes ocorreram no estado de Chiapas, na cidade de San Cristóbal de las Casas. Outras 10 pessoas morreram no estado de Oaxaca.

O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico (PTWC) emitiu alerta de ondas gigantes que podem chegar a três metros para México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Honduras e Equador. Várias ilhas do Pacífico e também países da Ásia e Oceania, como Indonésia, Japão, China, Austrália e Nova Zelândia também podem ser afetados com ondas menores.

O epicentro do tremor ocorreu 87 quilômetros a sudoeste da cidade de Pijijiapan, no estado de Chiapas, e a uma profundidade de 33 quilômetros. O sismo também foi sentido com força na Cidade do México, onde as pessoas correram às ruas quando os edifícios começaram a sacudir.

Várias réplicas do tremor principal foram sentidas logo após o primeiro sismo. A mais forte delas foi de magnitude 5,7.

Na Guatemala, o terremoto foi sentido com uma magnitude de 7,3 graus na escala Richter, informou o Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia (Insivumeh).

Este está sendo considerado o pior tremor no México em mais de 100 anos, tendo sido mais forte que o terremoto de 19 de setembro de 1985, que deixou milhares de mortos na capital mexicana.

Possível segundo abalo

“Foi um tremor de grande escala”, afirmou o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ao confirmar o número de mortos e anunciar que o estado de Chiapas está em estado de emergência. Ele divulgou também uma correção para baixo da magnitude do tremor, de 8,2 (anunciada anteriormente como de 8,4), enquanto o Serviço Geológico dos Estados Unidos afirmou que o tremor teve magnitude de 8,1.

Peña Nieto advertiu a população nesta sexta-feira ser provável que nas próximas 24 horas aconteça uma forte réplica do primeiro terremoto, ainda que de “um grau menor”. Em declarações à emissora “Televisa”, ele disse que “será necessário ser mais do que atento”, já que a réplica pode superar a magnitude de 7, após lembrar que em 1985 ocorreu uma réplica muito potente de 7,5 graus, no dia seguinte ao primeiro terremoto de magnitude 8,1, no dia 19 de setembro.

Ele disse que até agora o alerta de tsunami no estado de Chiapas “não representa um risco maior” e considerou que 50 milhões de pessoas devem ter sentido o tremor em várias partes do país.

O presidente apontou que esse foi um terremoto maior que o de 8,1 na escala Richter de setembro de 1985, mas enfatizou que a cultura de proteção civil avançou desde então. Ele ressaltou que o último terremoto de magnitude similar ao da noite de ontem aconteceu em 1932.

Com DW