FORTE TERREMOTO A REGIÃO DA NOVA CALEDÔNIA, NO PACÍFICO SUL; HÁ ALERTA DE TSUNAMI PARA UM RAIO DE 1.000 KM

Tremor teve 7,5 de magnitude. Rede japonesa diz que maior parte da ameaça de tsunami já passou

Um forte terremoto de magnitude 7,5 atingiu nesta quarta-feira (5) o sudeste das Ilhas Lealdade, um arquipélago do território francês da Nova Caledônia, no Pacífico Sul. Ele foi seguido pela elevação no nível do mar na região. Não há relatos imediatos sobre vítimas.

Logo após o tremor, foi emitido um alerta de tsunami em um raio de 1.000 km ao redor do epicentro, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) e o Centro de Tsunami do Pacífico.

Foi observada uma elevação no nível do mar na Nova Caledônia. As autoridades do serviço de proteção civil disseram, segundo a Efe, que ondas de dois metros se formaram na Ilha dos Pinos, provocando pequenos danos. Não há relato de vítimas. Em Lenakel, em Vanuatu, as ondas chegaram a até 72 centímetros de altura.

O alerta indicava que ondas gigantes perigosas poderiam chegar também à costa da Austrália, além de Ilhas Fiji, Nova Zelândia, Japão, entre outros países. Embora recomende cautela com o nível no mar nas próximas horas, a rede japonesa NHK informou nesta manhã que a maior parte da ameaça de tsunami já passou.

O tremor foi registrado a 10 km de profundidade e a cerca de 168 km ao leste de Tadine, na ilha de Maré, em Lealdade, segundo o USGS. Onze réplicas foram registradas até 5h30 desta quarta-feira (no horário de Brasília) na mesma região. O tremor secundário mais forte atingiu 6,6 de magnitude.

As autoridades da Nova Caledônia ordenaram a “saída imediata” da população localizada no litoral. Uma nota divulgada pelo gabinete do Alto Comissário da República da França na Nova Caledônia indicou que as pessoas seriam levadas para abrigos enquanto estivessem em vigor as medidas de segurança para todo o território.

As autoridades recomendaram uma série de medidas como o reagrupamento em áreas de refúgio com remédios, água e outros artigos essenciais ou permanecendo informados por meio do rádio. No caso de não poder ir a uma área de refúgio, as autoridades pediram que as pessoas se afastassem do litoral por mais de “300 metros” ou buscassem uma posição elevada de pelo menos 12 metros.

O forte terremoto foi precedido por um outro tremor de magnitude 6.

Anel de Fogo do Pacífico

A Nova Caledônia está em uma das regiões mais propensas a tremores e atividade vulcânica do mundo: o Círculo de Fogo do Pacífico. Cerca de 7 mil tremores atingem essa área por ano, em sua maioria de magnitude moderada.

A região, de cerca de 40 mil km de extensão, tem formato de ferradura e circunda a bacia do Pacífico, abrangendo toda a costa do continente americano, além de Japão, Filipinas, Indonésia, Nova Zelândia e ilhas do Pacífico Sul.

