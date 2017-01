FORÇAS DE SEGURANÇA FAZEM FISCALIZAÇÃO E INTERDITAM BAR EM FOZ DO IGUAÇU

As forças de segurança de Foz do Iguaçu deflagraram na madrugada deste sábado (21) a primeira Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU), com foco na fiscalização do funcionamento de casas noturnas e bares.

Participaram servidores da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, além de policiais federais, militares, civis e agentes da Guarda Municipal. Casas notunas da Rua Marechal Deodoro foram alguns dos alvos.

As equipes também estiveram em um bar da Avenida JK que soma denúncias de aglomeração de pessoas na calçada, porém, nada de irregular foi encontrado. Já um bar da Avenida República da Argentina apresentava problemas na documentação e acabou sendo interditado.

As forças de segurança prometem AIFUs mais rigorosas este ano.

