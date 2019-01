FORAGIDO, ITALIANO CESARE BATTISTI É PRESO NA BOLÍVIA

Assessor da Presidência do Governo Bolsonaro confirma detenção no exterior e filho do presidente comemora nas redes. Extradição de ex-ativista de esquerda para a Itália era promessa de campanha do presidente brasileiro

Cesare Battisti, ex-militante da esquerda condenado por quatro assassinatos na Itália na década de 1970, foi preso na Bolívia na noite deste sábado, 12 de janeiro, por uma equipe da Interpol formada por agentes italianos e brasileiros na cidade de Santa Cruz de La Sierra. Battisti era considerado foragido desde 14 de dezembro do ano passado, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, ordenou sua prisão preventiva. A detenção do ex-ativista foi confirmada nas redes sociais por Filipe Martins, assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais, e pela Polícia Federal brasileira, segundo informam os jornais Folha de S.Paulo e do portal G1.

A expectativa é que Battisti seja encaminhado de volta ao Brasil, para que o Governo federal dê início ao processo de extradição do italiano, uma promessa feita ainda durante a campanha pelo agora presidente Jair Bolsonaro à Itália. Entretanto, essa é uma decisão que cabe ao Governo da Bolívia, sob o comando do presidente Evo Morales, que pode optar por encaminhá-lo diretamente ao país europeu.

A prisão de Cesare Battisti é considerada uma peça central para os planos de Bolsonaro de se aproximar do Governo do país europeu, alinhado ideologicamente com Bolsonaro. Nas redes sociais, Matteo Salvini, ministro do Interior e líder do partido populista de direita Lega Nord, comemorou a prisão do ex-ativista na Bolívia. Um dos filhos do mandatário brasileiro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, também celebrou a detenção e ironizou: “Ciao Battisti”,a esquerda chora!”.

O ex-ativista foi condenado em 1993 pelos assassinatos cometidos entre 1977 e 1979, quando integrava o grupo Proletários Armados pelo Comunismo (PAC), um braço das Brigadas Vermelhas, o grupo armado mais ativo na onda de violência política que sacudiu a Itália no último quarto do século passado. Ele nega todos os crimes. Fugiu para a França e, em 2004, quando Paris pensava em revogar sua condição de refugiado político, veio ao Brasil, onde permaneceu escondido durante três anos. Sua fuga terminou no Rio de Janeiro no início de 2007, quando foi parado em uma operação conjunta de agentes do Brasil, Itália e França. O Supremo autorizou sua extradição em 2009, mas deixou a decisão final nas mãos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a recusou em seu último dia de Governo, em 2010.

Entretanto, após o aval do Supremo, o então presidente Michel Temer assinou a ordem de extradição de Battisti, o que significa que ele pode ser enviado à Itália tão logo seja encontrado pelas autoridades. Ainda não há, porém, confirmação da decisão do presidente boliviano Evo Morales, um dos poucos líderes da esquerda ainda no poder na América do Sul.

Cesare Battisti sempre se declarou inocente das acusações e alega perseguição política. No Brasil, fixou residência no Brasil na cidade litorânea de Cananeia, em São Paulo. Durante sua permanência no país, depois da decisão governamental de Lula, teve mais dois processos: um por evasão de divisas, ao tentar cruzar a fronteira com a Bolívia em outubro de 2017 com 25.000 reais (cerca de 6.650 dólares) e outro em abril de 2017 por ter declarado um endereço falso em um documento público.

(Com El País)