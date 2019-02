FLÁVIO BOLSONARO SERÁ INDICADO PARA MESA DIRETORA DO SENADO, DIZ LÍDER DO PSL

Deve ocupar a 3ª Secretaria da Casa; Davi Alcolumbre amenizou anúncio

O líder do PSL no Senado, Major Olímpio (SP), afirmou que Flávio Bolsonaro (RJ) será o indicado da legenda para o cargo de terceiro-secretário na Mesa Diretora da Casa.

Questionado sobre as acusações contra Flávio no caso Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), Olímpio negou que haja problema na indicação. “Não vejo o menor problema. Ele é 1 senador pleno, no exercício de seu mandato”, declarou.

Segundo o site da Casa, a Terceira Secretaria é responsável por:

– Fazer a chamada dos senadores;

– Contar os votos, em verificação de votação;

– Auxiliar o presidente (do Senado) na apuração das eleições, anotando os nomes dos votados e organizando as listas respectivas.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse que é preciso “aguardar e ter tranquilidade” em relação ao anúncio envolvendo o político fluminense.

Alcolumbre afirmou que o PSL terá uma vaga de comissão na presidência e que deve compor a mesa, mesmo que o nome indicado não seja o de filho do presidente da República, Jair Bolsonaro.

“Eu acho que o partido vai indicar o quadro que decidir. Eu não posso me meter na indicação do PSL. O PSL deverá ter uma vaga de comissão, na presidência da comissão e vai compor a mesa, sim, como os outros partidos. Investigado tem tantos nomes aí no Brasil, a gente precisa aguardar e ter tranquilidade“, disse.

A votação para definir as funções na Mesa está marcada para esta 4ª feira (6.fev). Em caso de acordo, haverá uma única chapa para a composição.

Ainda segundo os líderes, a composição da Mesa ficará assim:

– 1º Vice – PSDB;

– 2º Vice – Podemos;

– 1ª Secretaria – PSD;

– 2ª Secretaria – MDB;

– 3ª Secretaria – PSL;

– 4ª Secretaria – ainda indefinida, mas deve ficar ou com o PT ou com o PP. Quem perder, assume a 1ª suplência.

– 2ª Suplência – PDT;

– 3ª Suplência – PSB;

– 4ª Suplência – PPS;

As presidências das comissões serão definidas na próxima semana. A CCJ, mais poderosa e disputada, deverá ficar sob os cuidados de Simone Tebet (MDB-MS).

(Com Poder360)