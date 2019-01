FISCAL, NI ENTERADO DEL CASO

El fiscal Miguel Ángel Alvarenga demostró que no estaba enterado de los detalles del parte policial sobre la muerte de una joven en el club naútico de Juan E. O’Leary, donde el concejal Leandro Ovelar omitió auxiliarla. Ni siquiera ordenó captura formal

Alvarenga intentó justificar la inacción fiscal que permitió que actualmente Leandro Ramón Ovelar Viñales, concejal de Juan León Mallorquín, esté libre. El edil había acudido ayer al citado club en compañía de Fátima Lorena Carballo Garcete (20). Tras caer esta al agua desde una moto acuática, en vez de auxiliarla, empezó a hacer “trompos” en el agua con el vehículo acuático, lo que hizo que se ahogara más rápidamente.

Tras el trágico suceso, el concejal huyó raudamente del predio social, pese a la presencia de varios testigos. El cuerpo de la joven fue encontrado entre dos y tres horas después. Alvarenga trató de justificar que la autoridad municipal no esté detenida e intentó culpar a la Policía.

“La Policía todavía no le está agarrando. Yo le dije a la Policía que le agarre”, alegó el fiscal, aunque cuando se le dijo que la Policía dijo que él no impartió ninguna orden por escrito, reconoció: “Hoy le voy a hacer llegar a la Policía”.

Las omisiones del agente del Ministerio Público no se limitaron solo a no leer la denuncia formal y no impartir por escrito la orden de detención, sino que tampoco estuvo en el momento del levantamiento del cadáver, procedimiento que dejó a cargo de su asistente fiscal. “Ellos también pueden hacer tranquilamente”, refirió.

Al ser reprochado por su inacción, se limitó a decir: “Tiene razón, no sé”.

(Com ABC Color)