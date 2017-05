Fiscais da Receita podem voltar a greve a partir de segunda-feira

Por falta de negociação com o governo, os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, anunciam que poderão retomar a greve em revindicação a aplicação da lei enviada ao Congresso Nacional, de reajuste salarial e reestruturação do órgão.

O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais (Sindifisco), informou que os trabalhadores de todo o país se reunirão em assembleia, nessa segunda-feira (8), podendo iniciar uma nova paralisação.

O Sindifisco argumenta que a não aprovação do projeto pelo Congresso, pode por em risco as reivindicações, sendo que o prazo para votação em plenário vence no dia 2 de junho.

O início das paralisações foram em junho de 2016, quando uma série de atos duraram por cerca de seis meses. Em Foz do Iguaçu, a greve afetou o transporte de cargas, onde longas filas foram formadas pelas ruas da cidade, com caminhões esperando para liberar a carga no Porto Seco.

Com Rádio Cultura