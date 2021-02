Economia: OS PRÓXIMOS PASSOS PARA A APROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

O Congresso já pressiona o Governo Federal para o envio de uma nova proposta, que se não chegar nas próximas semanas, poderá ser tocada pelo legislativo.

Nesta quinta-feira (11), tanto o presidente da República quanto o presidente da Câmara dos Deputados deram declarações apoiando a extensão do auxílio emergencial. O Congresso já pressiona o Governo Federal para o envio de uma nova proposta, que se não chegar nas próximas semanas, poderá ser tocada pelo legislativo. A informação é da analista da CNN Renata Agostini.

Segundo integrantes do governo, o Congresso espera receber depois do carnaval uma sugestão formal do Governo Federal para a nova rodada do auxílio emergencial. O legislativo trabalha com prazo de até duas semanas para receber o projeto. Caso isso não aconteça, a pauta será tocada pelo Congresso.

O Governo quebra a cabeça para achar valor próximo com o que defende a equipe econômica, em torno de R$ 200, considerado um valor médio entre o benefício da Bolsa Família e o valor do auxílio emergencial sugerido inicialmente pelo governo em 2020. O entendimento no governo é que não dá para manter os R$ 600 reais novamente.

Para além da indefinição do valor, há a questão de como essa extensão será bancada.Governo e Congresso estudam um caminho que cria uma exceção ao teto de gastos para possibilitar o gasto específico com o auxílio. Porém tentam criar uma exceção que não seja tão grande para não abrir a porteira para novos gastos e sinalizar para o mercado que não vão abandonar o ajuste fiscal.

Auxílio emergencial deve voltar em março e por até 4 meses, diz Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira (11), que uma nova rodada do auxílio emergencial deve ser paga a partir de março e por um período de até quatro meses. O chefe do Executivo afirmou que essa é a alternativa discutida atualmente entre o Executivo e o Congresso. Ele disse, contudo, que não sabe qual seria o valor do benefício.

“Está quase certo, ainda não sabemos o valor. Com toda certeza – pode não ser – a partir de março, (por) três, quatro meses”, disse em conversa com jornalistas ao final de evento do governo em Alcântara (MA). “Isso que está sendo acertado com o Executivo e com o Parlamento também porque temos que ter responsabilidade fiscal”, acrescentou.

O presidente não deu detalhes de quantas pessoas vão ser contempladas com essa nova rodada do auxílio. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já disse que a ideia é atender à metade dos 64 milhões de beneficiários que receberam no ano passado. Nem o presidente nem o ministro disseram como vão ser os critérios de seleção. Mais cedo, durante evento de entrega de títulos de propriedade rural, Bolsonaro já havia sinalizado que o governo estuda conceder novas parcelas do auxílio emergencial “por alguns meses”.

Em janeiro, o presidente disse que a retomada do auxílio “quebraria” o Brasil. Agora, contudo, ele diz que vai ter uma nova rodada, mas que a retomada do benefício “representa um endividamento muito grande do nosso país”.

(Da Redação CNN)

—