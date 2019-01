FIM DE SEMANA REPLETO DE ATRAÇÕES NO NATAL DE FOZ

As atrações artísticas acontecem na Praça da Paz

A Praça da Paz segue repleta de atrações durante a programação do Natal em Foz. Além da decoração com grandes estruturas, pinheirinhos gigantes e corredor de luzes, as atrações artísticas seguem neste final de semana.

Ontem, sexta-feira, 4 o espetáculo de dança com a Companhia CCVC foi á apresentado a partir das 20 horas. Logo depois foi a vez da cantora Manu Candido, com o espetáculo Louca Tempestade, encantar o público.

Neste sábado, o Grupo Pokazideia e Banda Fokus do Paraná apresentam animado repertório, a partir das 20 horas. No domingo, às 21 horas, Magnum Duo Livre é a atração no palco.

Até dia 20 de janeiro, além da programação artística, os visitantes também poderão conferir de perto a Feira de Artesanato, aberta diariamente a partir das 19h30. No espaço é possível encontrar a produção de artesãos locais, além de uma variedade em opções gastronômicas. O passeio entre as estruturas iluminadas gigantes, ainda inclui diversão gratuita à parte para as crianças, com o cantinho da leitura, contação de histórias e atividades circenses.

O Natal de Foz 2018 é uma organização da Prefeitura de Foz do Iguaçu e da Fundação Cultural”, O evento tem como patrocinadores a Itaipu Binacional, PTI, Furnas, Sanepar, Copel e Caixa Econômica Federal, e conta com o apoio do Foztrans, Guarda Municipal, Polícia Militar, Sindilojas, Acifi, Sindihotéis, Instituto Pólo Iguassu, Visit Iguassu e Fundo Iguaçu.

(Com AMN)