FILHO DE POLICIAL MILITAR É MORTO BRUTALMENTE NO PARANÁ

Um adolescente de 16 anos, filho de um policial militar, foi assassinado na noite de quarta-feira (04) após ser sequestrado durante um assalto à residência, no Parque Cidade Jardim em Umuarama, no Paraná (PR). Guilherme Sela estava sozinho em casa quando três bandidos invadiram o local e anunciaram o roubo. Eles tomaram diversos pertences e fugiram levando o menino. O corpo da vítima foi encontrado por volta das 23h em uma propriedade rural. Um suspeito foi preso e outros dois mortos após confronto com a Polícia Militar (PM)

Os pais que estavam viajando avisaram a polícia sobre o sumiço do filho e então as autoridades iniciaram as buscas. Após constatarem que a casa havia sido alvo dos criminosos, equipes da PM realizaram buscas na região.

O carro da família que foi levado durante a ação foi encontrado na PR-323 em frente ao Parque de Exposição. Os bandidos teriam batido o veículo e o abandonado no local junto com os pertences roubados.

O corpo do menino foi encontrado logo após em uma propriedade rural próximo à rodovia. De acordo com os peritos da criminalística, o adolescente foi torturado e morto à facadas. Ele tinha marcas de agressão na cabeça e uma das orelhas cortada.

Um dos suspeitos, um rapaz de 19 anos, identificado como Mateus Costa Gonçalves, foi detido dentro do Parque de Exposição, no entanto ele nega participação no crime. Gonçalves já foi preso quando era menor de idade, apontado como autor de um homicídio.

Outros dois homens, também apontados como autores do crime, morreram após um confronto com policiais militares.

Com Parana Portal