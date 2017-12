FILAS PARA ATRAVESSAR A PONTE DA AMIZADE PASSAM DE 2KM

Movimentação de turistas que vão ao Paraguai fazer compras e a volta parcial ao trabalho dos fiscais da Receita depois do recesso provocou filas.

Em Foz do Iguaçu, a procura por compras está provocando filas enormes na Ponte da Amizade.

A fila no início da tarde desta quarta-feira (27) era de um quilômetro e meio e tem 2 motivos: além da movimentação tradicional dos turistas, a volta parcial ao trabalho dos auditores fiscais da Receita, depois do recesso de Natal.

Só 30% dos fiscais estão trabalhando. Eles entraram em greve no dia 1º de novembro por melhores salários. Se todos estivessem trabalhando, mais cargas seriam liberadas e a fila seria ainda maior.

Cruzar a ponte da amizade na fronteira do Brasil com Paraguai não tem sido fácil. Os turistas – principalmente brasileiros e argentinos – procuram a Cidade do Leste para fazer compras.

(Com G1)