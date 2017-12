FILA PARA CRUZAR A FRONTEIRA COM A ARGENTINA CHEGA A QUASE QUATRO QUILÔMETROSS

Espera era de aproximadamente duas horas perto da Ponte Tancredo Neves, em Foz do Iguaçu.

A fila para cruzar a fronteira do Brasil com a Argentina em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, chegou a quase quatro quilômetros nesta quinta-feira. Por volta das 19h, a fila estava parada perto da Ponte Trancredo Neves.

Alguns carros foram flagrados passando pelo acostamento – o que é proibido –, ali no local onde havia congestionamento.

(Com G1)