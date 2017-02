FHC DEPÕE COMO TESTEMUNHA DO PRESIDENTE DO INSTITUTO LULA

FHC foi arrolado como testemunha de defesa pelo presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, e falou por cerca de uma hora em audiência via videoconferência com o juiz Sérgio Moro, de Curitiba. Os advogados também puderam fazer perguntas às testemunhas.

Na saída, FHC falou rapidamente com os jornalistas. “Tudo normal. Tudo bem. Perguntas a respeito do meu acervo. Tudo tranquilo. Não conheço nada a respeito do processo. Só dei testemunho da verdade”, disse o ex- presidente.

Além de Okamotto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e mais cinco pessoas são rés no mesmo processo que envolve o transporte e armazenamento do acervo do ex-presidente.

Outras testemunhas

Na sequência, foi a vez de Heitor Pinto e Silva Filho, ex-reitor da Uniban, depor como testemunha no Fórum. Ele foi chamado para falar sobre um convite que fez ao ex-presidente Lula para fazer um museu em um andar da universidade, em São Bernardo do Campo.

“Fui chamado pra demonstrar que nós ofertamos ao ex- presidente Lula um local onde ele pudesse deixar o legado do histórico dele, quando exerceu mandato de presidente por duas vezes. Eles foram visitar lá e acharam que o espaço não era viável. O espaço era pequeno para o legado do Lula” , disse o ex-reitor.

Depois de Fernando Henrique Cardoso e Heitor Silva Filho, foi a vez de Danielle Ardaillon, seguida por Valentina Caran, Emerson Granero e Jair Saponari.

Depois de um depoimento rápido, Valentina conversou com jornalistas. Ela disse que foi chamada para contar sobre a consulta de Paulo Okamoto à empresa dela do ramo imobiliário. Ele procurava um imóvel para o Instituto Lula. “Teria que ter vindo a corretora que o atendeu. Paulo ligou lá. Ele foi atendido por uma corretora, viu alguns imóveis, mas não deu certo“, conta ela.

Entenda o processo

O juiz Sérgio Moro, que é responsável pela Lava Jato na primeira instância, começou as audiências de defesa do processo penal que envolve o triplex nesta quinta.

A denúncia, que foi aceita em setembro do ano passado, abrange três contratos da OAS com a Petrobras e diz que R$ 3,7 milhões em propinas foram pagas a Lula. Para os procuradores do Ministério Público Federal (MPF), a propina se deu por meio da reserva e reforma do apartamento triplex, em Guarujá, e do custeio do armazenamento de seus bens.

De acordo com a Polícia Federal (PF), a OAS pagou por cinco anos (entre 2011 e 2016) R$ 21,5 mil mensais para que bens do ex-presidente ficassem guardados em depósito da empresa Granero. Os pagamentos totalizam R$ 1,3 milhão.

Lula responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro nesta ação penal, que é a segunda a qual ele responde pela Lava Jato.

Entre as testemunhas arroladas pela defesa de Lula estão ex-ministros como Alexandre Padilha, Ricardo Berzoini, Tarso Genro, Gilberto Carvalho, Aldo Rebelo e Jaques Wagner.