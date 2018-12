FG RECLAMA CUPO EN EL TSJE

“Nosotros nunca fuimos hipócritas; nosotros siempre hemos reivindicado ese espacio (en la Justicia Electoral) para el Frente Guasu”, reconoció el senador luguista Hugo Richer, quien considera que hay condiciones para juicio político a ministros del TSJE

Richer indicó que coincide en parte con el presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar, en que hace falta un gran acuerdo político para proceder con la destitución vía juicio político de los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE): Jaime Bestard (ANR), Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) y María Elena Wapenka (independiente).

“Silvio Ovelar dijo algunas cosas sumamente lógicas en cuanto al camino que debe seguirse. Él dijo ‘pacto político’; no sé si pacto es la palabra, pero un cambio de este nivel presupone un acuerdo de los distintos partidos políticos”, destacó, mencionando que al menos los fundamentos para una eventual remoción están bien definidos.

“Después de los acontecimientos de Ciudad del Este existen mejores condiciones, lo que todavía no significa que estén dadas todas las condiciones, pero evidentemente ahora existen mejores condiciones”, indicó el senador, recordando que los cuestionamientos a los ministros no se sustentan solo en el presunto prevaricato al aceptar la renuncia de Sandra McLeod, aparentemente para frenar la intervención de la Comuna esteña.

Ahora la discusión, para el legislador, pasa por el plazo para cerrar este acuerdo y concretar los cambios. Cree que, si hay interés, se podría hacer incluso durante el receso parlamentario o a la vuelta, en marzo.

“Supongamos que no se haga en el receso (…) Yo no creo que nuevas coyunturas cambian la situación de los ministros. Me parece que el nivel de cuestionamientos y la necesidad de renovación están instalados”, dijo, mencionando casi como inminente la destitución de los ministros.

Recordó que este mismo tribunal fue bastante cuestionado tras las elecciones de abril pasado y, si no existen cambios, está en riesgo la credibilidad de nuestro sistema electoral. “Estamos obligados a cuidar la credibilidad del sistema electoral paraguayo. Ese es un tema fundamental, porque si pierde credibilidad eso tiene serias consecuencias negativas”, advirtió.

