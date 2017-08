FESTIVAL DE CINEMA 3 MARGENS SERÁ LANÇADO NESTA SEXTA

Os curtas-metragens selecionados para competir no Festival Latino Americano de Cinema 3 Margens serão anunciados nesta sexta-feira (18), durante o lançamento oficial do evento, às 17h, no salão de exposição da Fundação Cultural. Cerca de 600 filmes de 10 diferentes países concorrem a uma das vagas para participar da mostra que será realizada entre os dias 14 e 22 de setembro nas cidades de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazu (AR) e Ciudad del Este (PY).

Realizado em parceria pela Prefeitura Municipal, Fundação Cultural e a Produtora 3 Margens, o festival 3 Margens contará com duas mostras competitivas: a fronteira regional e a latino-americana. O evento já é considerado um sucesso em termos de participação e envolvimento de profissionais, estudantes e admiradores da sétima arte, pois as inscrições superaram o de muitos festivais já consolidados no Brasil. Estão concorrendo a uma vaga na mostra alguns trabalhos realizados brasileiros que integraram importantes mostras em Festivais no Brasil e no exterior.

Com o lema “Novos olhares a partir de novos realizadores”, o festival visa fomentar e valorizar a produção independente de filmes regionais e latino-americanos.

Além dos curtas selecionados para as mostras competitivas, os nomes dos cineastas convidados também serão anunciados nesta sexta, durante o lançamento. Além disso, a cerimônia apresentará a vinheta do festival, que constitui um importante símbolo para a consolidação desta que será a primeira edição do evento na cidade.

Homenagem

Durante a solenidade de lançamento será realizada uma homenagem “in memoriam” ao estudante de cinema da Unila, Danto Giardina.

Venezuelano, Giardina veio até a Fronteira Trinacional em 2012, para cursar Cinema e Audiovisual na Universidade Federal da Integração Latino- Americana (UNILA). Seu falecimento em 2016 comoveu a comunidade universitária.

Projeção

A projeção do festival que extrapolou as fronteiras representa um importante marco no universo cinematográfico ao ser o primeiro do gênero a acontecer simultaneamente em três países diferentes. O evento lança as bases para integração e construção de um projeto ousado: a constituição de um polo cinematográfico na região.

De acordo com o Diretor Presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues, Foz do Iguaçu e a região têm grandes potenciais para desenvolver um núcleo de produção cinematográfica. “O Festival representa um dos importantes reflexos da Unila na cidade, pois ele foi idealizado e também está sendo organizado por estudantes de cinema dessa Universidade. O papel desempenhado pela Unila também se alia ao fortalecimento e organização do setor de audiovisual na cidade”, comentou Juca.

Festival

Além das mostras competitivas, o festival será composto por mostras itinerantes, oficinas, laboratório de roteiros, seminários e debates. As atividades móveis já estão acontecendo mesmo antes do festival propriamente dito acontecer. Desde de Julho o evento está promovendo o Cine Bairro, que está levando o cinema até diversos bairros da cidade.

A partir de setembro estão programados o Cine Terminal, que promove o Festival do Minuto no Terminal de Transporte Urbano, e também, o Cine Escola, com exibições em instituições de ensino situadas em comunidades periféricas. A intenção é incluir a comunidade na atmosfera da sétima arte, despertar novos talentos e formar público para o cinema latino-americano.

Oficinas

Além do propósito de inclusão e democratização do cinema, o festival conta com importantes atividades. O evento realizará laboratório de roteiro e oficinas ministradas por produtores e cineastas reconhecidos na área. As inscrições para participar já estão abertas e seguem até o dia 22 de agosto.

O projeto selecionará propostas de roteiros de curtas-metragens regionais. O laboratório que será coordenado pelo roteirista Daniel Tavares e mais dois consultores convidados, oferecerá atividades de acompanhamento e consultoria às propostas selecionadas. Após a consultoria, o melhor projeto de roteiro será produzido na região trinacional em parceria com produtores e instituições que incentivam projetos cinematográficos.

Com PMFI