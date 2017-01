FESTIVAL DE ARTE E CIRCO DE FOZ DO IGUAÇU SEGUE ATÉ O FIM DE JANEIRO

O 1º Festival de Arte e Circo de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, segue até o fim de janeiro com uma série de atividades como oficinas e apresentações culturais. A arena está montada no Gramadão da Vila “A” e as atividades são gratuitas, podendo ser praticadas por adultos e crianças a partir de cinco anos.

As oficinas de trapézio voador ao ar livre – única estrutura deste tipo aberta ao público no Brasil -, acrobacias aéreas e de solo, equilíbrio e malabares são realizadas de quarta a domingo, das 15h às 20h. As aulas são ministradas por profissionais da Circocan International School of Circus, com sedes em Curitiba e Florianópolis (SC). Para participar, é preciso assinar um termo de segurança.

Nos sábados e domingos, a partir das 20h30, haverá a apresentação de espetáculos de circo e o festival de bandas, que irá reunir grupos de Foz do Iguaçu e região.

Com G1