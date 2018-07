FESTA DO COLONO É NESTE DOMINGO NA COMUNIDADE DA VILA APARECIDINHA

A tradicional Festa do Colono acontece neste domingo (29), na comunidade rural da Aparecidinha, em Foz do Iguaçu. O evento, que chega a sua 13ª edição, é uma promoção da Secretaria Municipal de Agricultura, o Sindicato Rural e a Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. A confraternização é realizada todos os anos em comemoração ao Dia do Colono, celebrado em 25 de julho, e ao Dia do Agricultor, comemorado em 28 de julho. Mais de 1,5 mil pessoas são esperadas para o evento, que terá início às 7 horas com um delicioso café colonial com pães, doces, cucas e produtos da agricultura familiar. O valor para participar do banquete é de R$ 20 por pessoa.

(Com GDia)