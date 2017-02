FERNANDO GIACOBO É ELEITO 1º SECRETÁRIO DA CÂMARA FEDERAL

Fernando Giacobo obteve mais votos que o presidente reeleito da Câmara, Rodrigo Maia

O deputado federal Fernando Giacobo (PR) foi eleito 1 º secretário da Câmara dos Deputados. A eleição aconteceu na tarde desta quinta-feira (2) e manteve o presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, no comando da Câmara Federal por mais um mandato.

Maia reeleito presidente

Reeleito presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Mais (DEM), obteve 293 dos 513 votos dos deputados federais. Enquanto isso, Giacobo obteve 406 votos. Na gestão passada, o paranaense ocupou a 2ª Vice-Presidência.

Como 1º secretário caberá a Giacobo acompanhar os serviços administrativos da Casa, uma função que é conhecida pelos parlamentares da Câmara como de “prefeito” daquela casa de Leis, que neste ano tem um orçamento de R$ 5,9 Bilhões.

Também será atribuições de Giacobo, encaminhar requerimento de informação a ministros de Estado ou titular de órgão diretamente subordinado à Presidência da República, ratificar despesas da Câmara; entre outras atribuições.

Eleição da Câmara repercutirá em diretoria da Itaipu

Marcos Baugatner, indicado por Giacobo, deverá assumir diretoria administrativa da Itaipu

Com o fim da eleição do novo comando da Câmara dos Deputados, para acomodar os vitoriosos do processo, deverão ocorrer diversas mudanças nos três primeiros escalões do governo Michel Temer e é dado como certo que isso correrá também em Itaipu.

Com o novo importante cargo no Congresso Nacional conquistado pelo deputado Fernando Giacobo, como exemplo das mudanças que serão feitas nos cargos nomeados pelo presidente Temer, dá-se como certa a nomeação, em poucos dias, de Marcos Antonio Baumgartner, funcionário de muitos anos na Itaipu, na diretoria administrativa da Binacional de energia.

Da Redação