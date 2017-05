Fernando Gabeira faz palestra segunda-feira (22) em Foz. Pegue seu convite!

O escritor, jornalista e ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro, Fernando Gabeira, estará na fronteira nesta segunda-feira (22) para o 13º Ciclo de Palestras da Acifi (Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu). Ele falará sobre “Democracia tropical: da política à sustentabilidade”, às 20h, no Centro de Eventos do Hotel Golden Park, centro de Foz.

A Divisão de Imprensa recebeu 50 convites para entrada gratuita. Eles estão disponíveis para os interessados no evento – empregados(as), terceirizados(as), estagiários(as), jovens do Programa de Iniciação e Incentivo ao Trabalho (PIIT) e aposentados(as) de Itaipu.

Para retirá-los, basta passar na recepção do Centro Executivo em horário comercial, até as 18h de segunda-feira (22). O limite é de um par de ingressos por pessoa. A distribuição ocorrerá enquanto houver convites.

O Golden Park fica na Rua Almirante Barroso, 2006. Caso queira receber informações das próximas palestras da Acifi, envie SIM para o Whatsapp 43 9 9984-7274.

Sobre o palestrante

Fernando Gabeira é escritor, jornalista e ex-deputado federal. Sua atuação política e jornalística foi marcante em vários fatos importantes do País. Elegeu-se deputado federal pela primeira vez em 1998 e atuou, principalmente, nas questões voltadas ao meio ambiente e cultura. É também autor do livro Greenpeace: Verde Guerrilha da Paz, reportagem-ensaio sobre a maior organização ecologista do mundo.