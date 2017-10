FERMOP -FINAL ACONTECE NESTA SEXTA-FEIRA, 06, EM TOLEDO E PREMIARÁ MELHORES ARTISTAS DAS CATEGORIAS DE GOSPEL, SERTANEJO, MPB E KIDS

Depois de conquistar a aprovação dos jurados em quatro etapas classificatórias , a dupla sertaneja Wellington e Cristiano e o cantor gospel Thiago Tiago Jeronimo de Matos participam nesta sexta-feira, 06, da grande final do Festival Regional de Música do Oeste (Fermop). Os artistas de Foz do Iguaçu vão concorrer com outros músicos da região a premiações que incluem além de troféus, cachês que variam R$1000 a R$2000 mil reais e a gravação de um DVD com os finalistas.

Além da premiação, o festival é uma importante oportunidade de reconhecimento e visibilidade que amplia o leque profissional dos artistas. Eles estão representando a cidade, pois a Fundação Cultural se inscreveu no festival, principal exigência para participar do evento. A participação de Foz do Iguaçu no festival representa o compromisso com a valorização dos artistas locais. Organizada pela Amop – Associação dos Munícipios do Oeste do Paraná – o evento conta com o patrocínio da Itaipu Binacional.

De acordo com Juca Rodrigues, a mostra é uma importante oportunidade para descoberta de novos talentos e para fortalecer a carreira dos artistas. “Compreendemos que estes festivais valorizam a produção artística regional, promovem o reconhecimento e abrem importantes portas para os artistas, além de oportunizarem uma grande festa para a comunidade”, comentou.

Esta edição foi dividida em cinco etapas com a abertura oficial em Itaipulândia. Toledo encerra o circuito que passou pelos municípios de Ubiratã, Mercedes e Capitão Leonidas Marques.

Com PMFI