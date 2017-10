Feriado aumenta o fluxo de veículos em 20% na BR-277

Neste ano, o feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta quinta-feira, dia 12 de outubro, pode ser prolongado para alguns, o que poderá influenciar o fluxo de veículos em 20% no trecho administrado pela Ecocataratas. Por conta disso, a concessionária prevê que cerca de 250 mil veículos irão circular na BR-277 – entre Foz do Iguaçu e Guarapuava – entre quarta-feira (11) e domingo (15).

Os dias de movimento mais intensos serão na quinta-feira (12) e no domingo (15), com aumento previsto de 50% e 38%, respectivamente, se comparado a dias normais, ou seja, sem feriado.

“O aumento do fluxo de veículos na rodovia durante o feriado prolongado exige maior atenção dos motoristas. É fundamental respeitar os limites de velocidade, manter uma distância segura do veículo à sua frente e ultrapassar apenas em locais permitidos. Com atitudes simples, é possível fazer uma viagem tranquila e segura”, orienta o gerente de atendimento ao usuário da Ecocataratas, Marcelo Belão.